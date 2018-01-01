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У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті

У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті
У Луцьку просять встановити адаптивний світлофор чи запровадити круговий рух на перехресті вулиць В.Чорновола-Карпенка-Карого-Задворецької.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор петиції Гриценко Костянтин зауважує, що аварії на цьому перехресті трапляються через день.

Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1157

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Теги: світлофор, Луцьк, перехрестя
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Коментарі 3
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Так ніби вже мав тендер пройти з закупівлі робіт та обладнання для цього перехрестя.
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Розмітку нанести потрібно та знаки для телепнів поставити.
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Ось і посилання на новину на цьому ж сайті:
http://www.volynpost.com/news/114367-u-lucku-na-avarijnomu-perehresti-postavliat-svitlofor-za-2-miljony-gryven
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