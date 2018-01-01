У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



Автор петиції Гриценко Костянтин зауважує, що аварії на цьому перехресті трапляються через день.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:



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