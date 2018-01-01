У Луцьку просять встановити світлофор на аварійному перехресті
Сьогодні, 12:44
У Луцьку просять встановити адаптивний світлофор чи запровадити круговий рух на перехресті вулиць В.Чорновола-Карпенка-Карого-Задворецької.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Автор петиції Гриценко Костянтин зауважує, що аварії на цьому перехресті трапляються через день.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1157
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Автор петиції Гриценко Костянтин зауважує, що аварії на цьому перехресті трапляються через день.
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1157
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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http://www.volynpost.com/news/114367-u-lucku-na-avarijnomu-perehresti-postavliat-svitlofor-za-2-miljony-gryven