Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах опадів не передбачається. У Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+17 градусів, удень – +24…+28. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Маневичах опадів не передбачається. У Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+17 градусів, удень – +24…+28. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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