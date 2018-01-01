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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах опадів не передбачається. У Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +14…+17 градусів, удень – +24…+28. Вітер східний, північний і північно-східний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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