вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО

Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО
Жительку селища Рокині Марію Климук привітали з ювілеєм.

Про те, що 2 вересня бабці виповнилося 90 років, у спільноті "Княгининівська громада" повідомила Ніна Самець.

"Небагато на нашій землі проживає людей, які зберігають у пам’яті ланцюжок подій цілої епохи та можуть поділитись цими спогадами не тільки зі своїми ровесниками, а й передати їх наступним поколінням. Саме такою є жителька селища Рокині, учасниця Великої Вітчизняної війни Климук Марія Петрівна, яка 2 вересня зустріла свою 90–у осінь", - йдеться у дописі.

Здобувши вищу освіту, все своє життя Марія присвятила роботі у Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції.

Винагородою за її багаторічну працю стала повага односельців та подяки за добросовісну працю. Разом із чоловіком виховала двох синів, а тепер радіє та гордиться своїми п’ятьма внуками та шістьма правнуками.

В день ювілею її прийшли привітати близькі та рідні, також приєднались до привітань в.о. старости смт Рокині Леся Яцушек та вокальна група будинку культури.

"Побажали здоров’я, сили духу, пошани, любові від людей, «многих літ» життя, в родинному затишку відсвяткувати ще й 100 – річний ювілей і подарували Марії Петрівні чудові музичні композиції", - йдеться у повідомленні.

Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО
Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО
Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ювілей, історія, старожили, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Очільник волинської «Солідарності» склав повноваження
Квіти, вітання та усміхнені першачки: у луцькій школі №9 пролунав перший дзвоник. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО
Сьогодні, 18:23
На Волині зловили рибних браконьєрів
Сьогодні, 18:15
Художня студія «Смугастий носоріг» набирає групи на навчання*
Сьогодні, 18:05
У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр
Сьогодні, 17:52
Кольорові стіни, ігрова кімната і басейн: луцька школа №27 зсередини. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
61 троянда та сотні гостей: відомий волинський митець відзначив ювілей. ФОТО 61 троянда та сотні гостей: відомий волинський митець відзначив ювілей. ФОТО
16 січень, 11:35
Знаменитий волинський піано-бард відсвяткує творчий ювілей в Києві Знаменитий волинський піано-бард відсвяткує творчий ювілей в Києві
31 серпень, 2017, 09:59
Опублікували старі фотографії Любомля Опублікували старі фотографії Любомля
05 червень, 2017, 14:15
15 лютого - свято Стрітення 15 лютого - свято Стрітення
15 лютий, 2016, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
На Волині зловили рибних браконьєрів
Сьогодні, 18:15
 0
Художня студія «Смугастий носоріг» набирає групи на навчання*
Сьогодні, 18:05
 0
У Старій Вижівці відкрили інклюзивно-ресурсний центр
Сьогодні, 17:52
 0
Кольорові стіни, ігрова кімната і басейн: луцька школа №27 зсередини. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8