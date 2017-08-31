Бабця з Рокинь відгуляла 90-ий день народження. ФОТО

Жительку селища Рокиніпривітали з ювілеєм.Про те, що 2 вересня бабці виповнилося 90 років, у спільноті "Княгининівська громада" повідомила"Небагато на нашій землі проживає людей, які зберігають у пам’яті ланцюжок подій цілої епохи та можуть поділитись цими спогадами не тільки зі своїми ровесниками, а й передати їх наступним поколінням. Саме такою є жителька селища Рокині, учасниця Великої Вітчизняної війни Климук Марія Петрівна, яка 2 вересня зустріла свою 90–у осінь", - йдеться у дописі.Здобувши вищу освіту, все своє життя Марія присвятила роботі у Волинській державній сільськогосподарській дослідній станції.Винагородою за її багаторічну працю стала повага односельців та подяки за добросовісну працю. Разом із чоловіком виховала двох синів, а тепер радіє та гордиться своїми п’ятьма внуками та шістьма правнуками.В день ювілею її прийшли привітати близькі та рідні, також приєднались до привітань в.о. старости смт Рокиніта вокальна група будинку культури."Побажали здоров’я, сили духу, пошани, любові від людей, «многих літ» життя, в родинному затишку відсвяткувати ще й 100 – річний ювілей і подарували Марії Петрівні чудові музичні композиції", - йдеться у повідомленні.