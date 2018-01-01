Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 вересня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Гаражі м. Володимир-Волинський: вул. Залізнична, пров. Західний, О.Ольжича



Горохівський район



1.с.Іванівка

09:00-17:00 Берестечківське СТ магазин

Дім Молитви Дім Молитви

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП

ФОП Войтович В.В. Торговий павільйон

ПАТ "Ковельмолоко" Приймальний пункт с.Іванівка вул.Прифермська,Гагаріна

с.Іванівка вул.Гагаріна



2. ПЛ-10 кВ Л-83-03

09:00-17:00 ФОП Кушнір О.І. пилорама с. Печихвости

ПАТ "Укртрансгаз" ГРС Полюхно с. Полюхно

ПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт с. Полюхно

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Полюхно

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Пірванче

Пірванецька сільська рада Башня с. Пірванче

Горохівський районний відділ освіти Школа с. Пірванче

Пірванецька сільська рада Башня с. Пірванче

Горохівське МСТ магазин с. Пірванче

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. Пірванче

Пірванецька сільська рада Відділи культури с. Пірванче

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Пірванче

ФОП Міщук Мирослава Олександрівна магазин с. Пірванче

ФОП Сміховська Н.В. Магазин "Дар" с. Пірванче

ТзОВ Горохів-насіння Госпдвір с. Сільце

ПрАТ "МТС Україна" станція с. Сільце

ФОП Токарська І.З. Закусочна "Околиця" с. Сільце

ФГ Оліос Пташник с. Сільце с. Печихвости:

вул. Горохівська

с. Полюхно:

вул. Центральна

с. Пірванче:

вул. Лесі Українки

с. Пірванче:

вул. Лесі Українки,

вул. Південна,

вул. Перемоги

с. Пірванче:

вул. Весняна,



с. Сільце:

вул. Лесі Українки

с. Сільце:

вул. Садова,

вул. Львівська,

вул. Хутір





Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

ПП Фарина І.Л., ПП Царик Г.М, ПП Пилипчук Н.Ф., ПП Савлук В.К. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська, вул. Лісна, пров. Матросова.

2. 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська: Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Сільська рада, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., Церква, Дитсадок, Скважина, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Балик Д.М.

с.Малі Голоби: Школа. с.Гута Боровенська,

с.Малі Голоби, вул. Центральна

3. КТП-198 Л-3 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська, вул. Острів

4. ЩТП-221 Л-1 09:40 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с.Карпилівка, вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Миру



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

КТП-134 Л-2 с.Прилуцьке

вул.Радянська, буд.61-101(непарні), буд.94-102(парні),132,144,



Ковельський район



1. 9:00-17:00 Голобське споживче товариство. с. Партизанське.

2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-191 9:00-17:00 ФОП Іллюх В. П. с. Уховецьк.

3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-438 9:00-17:00 ТзОВ "Колібрі",

РЖКП № 1,

ТзОВ Торговий дім Любарт,

ТОВ "Світ канцелярії",

ФОП Сасовський А. В.,

ФОП Ревчук В.О. м. Ковель, вул. Шевченка,

вул. Довбуша, вул. Рилєєва,

вул. Лугова, вул. Будищанська,

вул. Підколодного.

4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-159 9:00-17:00 с. Луківка.

5. ПЛ – 10 кВ Л 16-20

ТП-30, ТП-623,

ТП-615, ТП-6,

ТП-10, ТП-5,

ТП-56, ТП-378. 9:00-17:00 Голобське споживче товариство,

Ковельське МТМО,

Ф.О. Ромащук Л. М.,

СВК "Вікторія",

СТ "Каскад-Плюс",

Церква с. Дроздні,

Церква с. Гончий Брід, с. Вівчицьк,

с. Дроздні,

с. Гончий Брід,

смт. Голоби.



Локачинський район

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1 ПЛ-04кВ Л-2 КТП №241 9:00-17:00 с.Войнин частково



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с.Пулемець





Маневицький район



1. 10:00-17:00

ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок). с. Ст. Чорторійськ



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Станція перекачки 3-Біс м.Нововолинськ



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Рудня клуб, сільська рада, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква. с.Рудня вул.. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна.

2. 9:00-17:00 с.Доросині школа. с.Доросині вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.

3. 9:00-17:00

с.Навіз пилорама.



Старовижівський район



1 КТП-222 10:00-17:00 с Борзова вул Залізнична

2 КТП-47 Л-2 10:00-17:00 с Дубечне вул Зелена

3 КТП-257 Л-1 10:00-17:00 с Дубечне вул Робітнича



Турійський район



1. 08:00-10:00

10:30-12:30

13:00-15:00

15:30-17:50 ФОП Ковальчук - магазин, Новосілківська с/р – адмінприміщення, млин,дит.садок, школа, котельня,

ФАП,АТС, с.Новосілки, Комарів



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 5 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Гаражі м. Володимир-Волинський: вул. Залізнична, пров. Західний, О.Ольжича1.с.Іванівка09:00-17:00 Берестечківське СТ магазинДім Молитви Дім МолитвиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПФОП Войтович В.В. Торговий павільйонПАТ "Ковельмолоко" Приймальний пункт с.Іванівка вул.Прифермська,Гагарінас.Іванівка вул.Гагаріна2. ПЛ-10 кВ Л-83-0309:00-17:00 ФОП Кушнір О.І. пилорама с. ПечихвостиПАТ "Укртрансгаз" ГРС Полюхно с. ПолюхноПАТ" Ковельмолоко" приймальний пункт с. ПолюхноКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. ПолюхноПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. ПірванчеПірванецька сільська рада Башня с. ПірванчеГорохівський районний відділ освіти Школа с. ПірванчеПірванецька сільська рада Башня с. ПірванчеГорохівське МСТ магазин с. ПірванчеКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с. ПірванчеПірванецька сільська рада Відділи культури с. ПірванчеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. ПірванчеФОП Міщук Мирослава Олександрівна магазин с. ПірванчеФОП Сміховська Н.В. Магазин "Дар" с. ПірванчеТзОВ Горохів-насіння Госпдвір с. СільцеПрАТ "МТС Україна" станція с. СільцеФОП Токарська І.З. Закусочна "Околиця" с. СільцеФГ Оліос Пташник с. Сільце с. Печихвости:вул. Горохівськас. Полюхно:вул. Центральнас. Пірванче:вул. Лесі Українкис. Пірванче:вул. Лесі Українки,вул. Південна,вул. Перемогис. Пірванче:вул. Весняна,с. Сільце:вул. Лесі Українкис. Сільце:вул. Садова,вул. Львівська,вул. Хутір1. 09:00 – 17:00ПП Фарина І.Л., ПП Царик Г.М, ПП Пилипчук Н.Ф., ПП Савлук В.К. м.Камінь – Каширський, вул. Ковельська, вул. Лісна, пров. Матросова.2. 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська: Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Філюк Г.А., Сільська рада, Будинок культури, ССТ Полиці (магазин), Поштове відділення, ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., Церква, Дитсадок, Скважина, ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (мобільна станція), ПП Балик Д.М.с.Малі Голоби: Школа. с.Гута Боровенська,с.Малі Голоби, вул. Центральна3. КТП-198 Л-3 10:00 – 17:00 с.Гута Боровенська, вул. Острів4. ЩТП-221 Л-1 09:40 – 17:00 ПП Шворак Н.М. с.Карпилівка, вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Миру1. 8:30-16:30КТП-134 Л-2 с.Прилуцькевул.Радянська, буд.61-101(непарні), буд.94-102(парні),132,144,1. 9:00-17:00 Голобське споживче товариство. с. Партизанське.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-191 9:00-17:00 ФОП Іллюх В. П. с. Уховецьк.3. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-438 9:00-17:00 ТзОВ "Колібрі",РЖКП № 1,ТзОВ Торговий дім Любарт,ТОВ "Світ канцелярії",ФОП Сасовський А. В.,ФОП Ревчук В.О. м. Ковель, вул. Шевченка,вул. Довбуша, вул. Рилєєва,вул. Лугова, вул. Будищанська,вул. Підколодного.4. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-159 9:00-17:00 с. Луківка.5. ПЛ – 10 кВ Л 16-20ТП-30, ТП-623,ТП-615, ТП-6,ТП-10, ТП-5,ТП-56, ТП-378. 9:00-17:00 Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО,Ф.О. Ромащук Л. М.,СВК "Вікторія",СТ "Каскад-Плюс",Церква с. Дроздні,Церква с. Гончий Брід, с. Вівчицьк,с. Дроздні,с. Гончий Брід,смт. Голоби.Локачинський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-04кВ Л-2 КТП №241 9:00-17:00 с.Войнин частково1. 9:00-17:00с.Пулемець1. 10:00-17:00ФОП Засядько Степан Радіонович (ларьок). с. Ст. Чорторійськ1. 09:00-17:00Станція перекачки 3-Біс м.Нововолинськ1. 9:00-17:00с.Рудня клуб, сільська рада, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква. с.Рудня вул.. Центральна, Набережна, Молодіжна, Спортивна.2. 9:00-17:00 с.Доросині школа. с.Доросині вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.3. 9:00-17:00с.Навіз пилорама.1 КТП-222 10:00-17:00 с Борзова вул Залізнична2 КТП-47 Л-2 10:00-17:00 с Дубечне вул Зелена3 КТП-257 Л-1 10:00-17:00 с Дубечне вул Робітнича1. 08:00-10:0010:30-12:3013:00-15:0015:30-17:50 ФОП Ковальчук - магазин, Новосілківська с/р – адмінприміщення, млин,дит.садок, школа, котельня,ФАП,АТС, с.Новосілки, Комарів

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