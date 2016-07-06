Під Луцькрадою влаштують мітинг

У Луцьку 5 вересня планують організувати мітинг під стінами міської ради, аби влада допомогла організувати достатнє транспортне сполучення до дачного масиву "Промінь".Про це написалау facebook-спільноті "Теревені про Луцьк"."Прошу жителів дачного масиву "Промінь", підтримати маленький мітинг біля стін міської ради 5 вересня 2018 року на 10 годину ранку. Будемо просити владу допомогти нам з транспортом", - йдеться у дописі.Нагадаємо, у червні під час виконкому прийняли рішення про те, що замість маршруту №4, з перевізником якого розірвали договір, до дачного масиву у селі Промінь курсуватиме маршрут № 9а.Підприємець відмовився обслуговувати маршрут №4, так як не має достатньої кількості транспортних засобів. Тож вирішили дещо змінити маршрут № 9а. Утім, люди нарікають, що маршрутки їздять лише зранку та ввечері. Тож дістатися кудись протягом дня майже нереально.