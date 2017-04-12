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Викрадення автомобіля у центрі Луцька виявилось фейком

Викрадення автомобіля у центрі Луцька виявилось фейком
У Луцьку покарали чоловіка, який заявив про нібито крадіжку свого автомобіля.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Нагадаємо, про «крадіжку» стало відомо 4 вересня.

«На вулиці Винниченка скоєно незаконне заволодіння мікроавтобусом», - таке повідомлення отримали екіпажі в ніч на 4 вересня.

Одразу по місту ввели план-перехват, коли всі виїзди з міста перекриваються поліцейськими.

Через кілька годин правоохоронці встановили, що транспортний засіб насправді ніхто не крав. Водій передав ключі своєму знайомому і забув про це, очевидно, перебуваючи в стані сп’яніння.

Сьогодні заявника розшукали патрульні та оформили на нього постанову за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик поліції), штраф за це – від 51 до 119 гривень.

Від початку року правоохоронці оформили 405 адміністративних матеріалів за цією статтею.

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Теги: викрадення, автомобіль, Луцьк, Винниченка.
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