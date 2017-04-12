Викрадення автомобіля у центрі Луцька виявилось фейком

У Луцьку покарали чоловіка, який заявив про нібито крадіжку свого автомобіля.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо,«На вулиці Винниченка скоєно незаконне заволодіння мікроавтобусом», - таке повідомлення отримали екіпажі в ніч на 4 вересня.Одразу по місту ввели план-перехват, коли всі виїзди з міста перекриваються поліцейськими.Через кілька годин правоохоронці встановили, що транспортний засіб насправді ніхто не крав. Водій передав ключі своєму знайомому і забув про це, очевидно, перебуваючи в стані сп’яніння.Сьогодні заявника розшукали патрульні та оформили на нього постанову за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик поліції), штраф за це – від 51 до 119 гривень.Від початку року правоохоронці оформили 405 адміністративних матеріалів за цією статтею.