У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 13:16
Поліцейські вилучили у волинян незаконну зброю та боєприпаси.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У Володимирі-Волинському працівники поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного місцевого жителя вилучили пістолет.
Цього ж дня у Любомльському районі поліцейьскі виявили у 38-річного жителя району 66 набоїв різного калібру.
Правоохоронці вилучили у нього 16 набоїв калібру 9 мм та 50 – калібру 5,6 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.
Виявлену зброю та набої поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочнуть досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У Володимирі-Волинському працівники поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного місцевого жителя вилучили пістолет.
Цього ж дня у Любомльському районі поліцейьскі виявили у 38-річного жителя району 66 набоїв різного калібру.
Правоохоронці вилучили у нього 16 набоїв калібру 9 мм та 50 – калібру 5,6 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.
Виявлену зброю та набої поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочнуть досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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