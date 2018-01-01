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У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО

У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО
Поліцейські вилучили у волинян незаконну зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У Володимирі-Волинському працівники поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного місцевого жителя вилучили пістолет.

Цього ж дня у Любомльському районі поліцейьскі виявили у 38-річного жителя району 66 набоїв різного калібру.

Правоохоронці вилучили у нього 16 набоїв калібру 9 мм та 50 – калібру 5,6 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.

Виявлену зброю та набої поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочнуть досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО

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Теги: зброя, поліція, боєприпаси
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