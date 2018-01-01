У волинян поліція вилучила зброю та набої. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



У Володимирі-Волинському працівники поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного місцевого жителя вилучили пістолет.



Цього ж дня у Любомльському районі поліцейьскі виявили у 38-річного жителя району 66 набоїв різного калібру.



Правоохоронці вилучили у нього 16 набоїв калібру 9 мм та 50 – калібру 5,6 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.



Виявлену зброю та набої поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочнуть досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські вилучили у волинян незаконну зброю та боєприпаси.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області. У Володимирі-Волинському працівники поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного місцевого жителя вилучили пістолет.Цього ж дня у Любомльському районі поліцейьскі виявили у 38-річного жителя району 66 набоїв різного калібру.Правоохоронці вилучили у нього 16 набоїв калібру 9 мм та 50 – калібру 5,6 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.Виявлену зброю та набої поліцейські направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочнуть досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію