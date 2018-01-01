У Луцьку перекриють центр міста
Сьогодні, 14:19
У Луцьку обмежать рух транспорту через пішу ходу студентів-першокурсників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив декан факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки Юрій Громик.
Він зазначив, що 7 вересня відбудеться посвята у студенти університету.
«О 10:20 від головного корпусу розпочнеться святкова хода за маршрутом пр. Волі - вул. Винниченка - пр. Перемоги - вул. Ярощука (до університетського стадіону)
Об 11:00 святкові заходи розпочнуться на стадіоні університету», – повідомив декан.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив декан факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки Юрій Громик.
Він зазначив, що 7 вересня відбудеться посвята у студенти університету.
«О 10:20 від головного корпусу розпочнеться святкова хода за маршрутом пр. Волі - вул. Винниченка - пр. Перемоги - вул. Ярощука (до університетського стадіону)
Об 11:00 святкові заходи розпочнуться на стадіоні університету», – повідомив декан.
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Коментарі 1
НЕхай ідуть на,,,Й
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