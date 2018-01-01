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У Луцьку перекриють центр міста

У Луцьку перекриють центр міста
У Луцьку обмежать рух транспорту через пішу ходу студентів-першокурсників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив декан факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки Юрій Громик.

Він зазначив, що 7 вересня відбудеться посвята у студенти університету.

«О 10:20 від головного корпусу розпочнеться святкова хода за маршрутом пр. Волі - вул. Винниченка - пр. Перемоги - вул. Ярощука (до університетського стадіону)

Об 11:00 святкові заходи розпочнуться на стадіоні університету», – повідомив декан.

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Теги: перекриття дороги, Луцьк, центр
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