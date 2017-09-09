Кабмін підняв ціни на горілку, вино і коньяк





Про це повідомляє



Згідно з постановою, прийнятій на засіданні уряду в середу, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити – до 89,4 грн.



Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються – до 321 грн/літр 100%-го спирту.



Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – до 49 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – до 89 грн.



Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку "три зірки" з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100% -го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, "чотири зірки", відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн і з 645,17 грн до 696,7 грн.



Для коньяку "п'ять зірок" в документі мінімальна оптова ціна знижена з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібна підвищена з 692,6 грн до 758,3 грн.



Згідно з пояснювальною запискою, нинішні мінімальні ціни на алкогольну продукцію були затверджені у вересні 2017 року.



Відзначається, що підвищення мінімальних цін на алкоголь пов'язано з ростом цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.



Постанова набуде чинності через 10 днів після його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин - на 12%; коньяк - на 6,6-9,5% і вина – на 4,5-13,5%.Про це повідомляє Українська правда Згідно з постановою, прийнятій на засіданні уряду в середу, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити – до 89,4 грн.Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються – до 321 грн/літр 100%-го спирту.Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – до 49 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – до 89 грн.Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку "три зірки" з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100% -го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, "чотири зірки", відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн і з 645,17 грн до 696,7 грн.Для коньяку "п'ять зірок" в документі мінімальна оптова ціна знижена з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібна підвищена з 692,6 грн до 758,3 грн.Згідно з пояснювальною запискою, нинішні мінімальні ціни на алкогольну продукцію були затверджені у вересні 2017 року.Відзначається, що підвищення мінімальних цін на алкоголь пов'язано з ростом цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.Постанова набуде чинності через 10 днів після його опублікування.

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