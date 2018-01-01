У поліції розповіли про ТОП найпопулярніших шахрайських схем на Волині

З початку року слідчі Луцького відділу поліції розпочали за фактами шахрайств майже 400 кримінальних проваджень.Поліція застерігає громадян та нагадує про найпоширенішими способи заволодіння чужим майном до яких вдаються зловмисники, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Найчастіше люди стають потерпілими від шахраїв, купуючи товари, які замовляють на різноманітних Інтернет-сайтах. Переказавши кошти на банківські рахунки зловмисників люди так і не отримують товарів. З початку цього року Луцький відділ поліції зареєстрував десять таких випадків.Щоб не стати жертвою цього виду шахрайства, рекомендують оплачувати кошти за товар після його отримання.Також можуть вчинятися шахрайські дії і щодо осіб, які продають товари через мережу Інтернет. У таких випадках особа, яка ніби хоче купити певну річ, запитує в потерпілого його картковий рахунок для перерахування коштів. Після цього просить перевірити за допомогою банкомату чи прийшли кошти на даний рахунок. Коли потерпілий бачить, що коштів немає, то повідомляє про це ймовірного покупця. Останній запевняє потерпілого, що кошти перераховано, однак, для того, щоб можна було побачити суму, необхідно ввести ряд комбінацій на клавіатурі банкомату з введенням певного коду, яким фактично являється номер рахунку зловмисника. Коли потерпілий виконує вказані дії, сам цього не усвідомлюючи, перераховує кошти зі своєї картки на рахунок шахрая.Отож, в жодному разі не виконуйте вказівок зловмисника, уважно слідкуйте за тим, які функції банкомату використовуєте при перевірці балансу свого рахунку. Коли дійсно виникають проблеми з користуванням рахунком, то ліпше звернутися у відділення банку, в якому ви обслуговуєтеся.Також поширений спосіб шахрайств, коли на мобільний номер телефону телефонує особа, яка видає себе за працівника банку. Зловмисник пояснює, що наче з банківською карткою потерпілого є певні проблеми й для їх виправлення необхідно клієнту повідомити свої особисті дані, номер картки, кодове слово. Інколи шахрай просить повідомити пароль, який приходить sms-повідомленням. Слід знати, що зловмисник, знаючи ваші особисті дані, безперешкодно потрапляє до вашого рахунку з яким пов’язанні інші ваші картки (кредитні, пенсійні, студентські). З початку року в Луцьку поліція зафіксувала вісім таких випадків."Шановні громадяни, в жодному разі не можна розголошувати свої особисті дані, які не є обов’язковими для перерахунку коштів (дату народження, дівоче прізвище матері тощо), також нікому не повідомляти пін-код до карткового рахунку", - радять правоохоронці.Одним із видів шахрайств, які вчиняються на території Луцька, є повідомлення через засоби зв’язку про загрозу кримінальної відповідальності родичів та наче вирішення питання про її уникнення. З початку року у Луцькому відділ поліції зареєстрували три види таких шахрайств. Схема, за якими діють зловмисники така: дзвінок зазвичай в нічну пору доби, зловмисник повідомляє про те, що родичі чи знайомі потрапили у скрутну ситуацію (ДТП, вчинили бійку та знаходиться в поліції). Далі зловмисник просить гроші, які ніби мають передати «працівнику поліції», щоб залагодити ситуацію, яка виникла. Потерпілі або відразу передають гроші шахраям за допомогою їх посередників, або перераховують кошти на їх банківські рахунки. Посередниками зазвичай є водії таксі або особи, які приїжджають на автомобілях таксі та начебто підтверджують факт потрапляння родичів в надзвичайну ситуацію.Важливо розповідати близьким родичам, перш за все людям старшого віку, про існування такого виду шахрайства. У випадку надходження вказаних телефонних дзвінків, то потрібно якнайшвидше передзвонити тій людині, яка нібито потребує допомоги, або людям, які можуть бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.У зв’язку з тим, що піднялась ціна та пальне виник новий вид шахрайства – реалізація пального чи талонів на пальне за наче низькими цінами. У Луцькому відділі поліції вже зареєстрували чотири таких випадки. Заволодіння коштами потерпілих в даному випадку може бути двома способами:1) потерпілий перераховує гроші на банківський рахунок, а карток на пальне так і не отримує;2) потерпілий зустрічається з удаваним продавцем пального чи карток на пальне близько заправної станції або будь-якого підприємства чи фірми та передає йому гроші. Отримавши кошти, шахрай говорить, що винесе товар за кілька хвилин. Потерпілий лишається чекати, а зловмисник із грошима, зайшовши на територію заправки, підприємства чи фірми, виходить з іншого боку та зникає.