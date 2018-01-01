У «Волиньгазі» заявили, що стоки у річку Сапалаївку – безпечні

У ПАТ «Волиньгаз» спростували інформацію про те, що стоки у річку Сапалаївку з їхніх труб – небезпечні.Про це повідомили у прес-службі ПАТ.Нагадаємо,«Атмосферні стічні води, які утворюються на території ПАТ «Волиньгаз» по вул. І. Франка, 12, не можуть становити санітарну небезпеку. Тому що виробничих об’єктів товариства з технологічними процесами, які можуть супроводжуватися шкідливими забрудненнями мінерального, хімічного та будь-якого іншого походження на цій території нема.На території товариства по вул. І. Франка, 12 розміщені розташовані лише будівлі адміністративного призначення, а виробничі приміщення ПАТ «Волиньгаз» (лабораторії, ремонтні цехи, майстерні, автомийка, тощо) базуються на території по вул. Львівська, 152 б.Згідно з Водним кодексом України, стічна вода — це «вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.»Крім того, приймання стічних вод, що утворюються в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності ПАТ «Волиньгаз», здійснюється КП «Луцькводоканал» на умовах Договору №615 на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод від 05.12. 2016 року, згідно з вимогами пункту 2.2. якого «на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації, додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення визначається у розмірі 20% від обсягів, розрахованих за нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств» та довідки гідрометеоцентру та площі території, що займає Споживач».Сума витрат, які сплатила компанія «Волиньгаз» у 2017-2018 рр. комунальному підприємству "Луцькводоканал" за послуги – дощові стічні води становить 40 842, 45 грн.» – йдеться у повідомлення прес-служби.