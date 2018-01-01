У «Волиньгазі» заявили, що стоки у річку Сапалаївку – безпечні
Сьогодні, 16:02
У ПАТ «Волиньгаз» спростували інформацію про те, що стоки у річку Сапалаївку з їхніх труб – небезпечні.
Про це повідомили у прес-службі ПАТ.
Нагадаємо, муніципали виявили стоки 28 серпня.
«Атмосферні стічні води, які утворюються на території ПАТ «Волиньгаз» по вул. І. Франка, 12, не можуть становити санітарну небезпеку. Тому що виробничих об’єктів товариства з технологічними процесами, які можуть супроводжуватися шкідливими забрудненнями мінерального, хімічного та будь-якого іншого походження на цій території нема.
На території товариства по вул. І. Франка, 12 розміщені розташовані лише будівлі адміністративного призначення, а виробничі приміщення ПАТ «Волиньгаз» (лабораторії, ремонтні цехи, майстерні, автомийка, тощо) базуються на території по вул. Львівська, 152 б.
Згідно з Водним кодексом України, стічна вода — це «вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.»
Крім того, приймання стічних вод, що утворюються в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності ПАТ «Волиньгаз», здійснюється КП «Луцькводоканал» на умовах Договору №615 на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод від 05.12. 2016 року, згідно з вимогами пункту 2.2. якого «на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації, додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення визначається у розмірі 20% від обсягів, розрахованих за нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств» та довідки гідрометеоцентру та площі території, що займає Споживач».
Сума витрат, які сплатила компанія «Волиньгаз» у 2017-2018 рр. комунальному підприємству "Луцькводоканал" за послуги – дощові стічні води становить 40 842, 45 грн.» – йдеться у повідомлення прес-служби.
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Про це повідомили у прес-службі ПАТ.
Нагадаємо, муніципали виявили стоки 28 серпня.
«Атмосферні стічні води, які утворюються на території ПАТ «Волиньгаз» по вул. І. Франка, 12, не можуть становити санітарну небезпеку. Тому що виробничих об’єктів товариства з технологічними процесами, які можуть супроводжуватися шкідливими забрудненнями мінерального, хімічного та будь-якого іншого походження на цій території нема.
На території товариства по вул. І. Франка, 12 розміщені розташовані лише будівлі адміністративного призначення, а виробничі приміщення ПАТ «Волиньгаз» (лабораторії, ремонтні цехи, майстерні, автомийка, тощо) базуються на території по вул. Львівська, 152 б.
Згідно з Водним кодексом України, стічна вода — це «вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.»
Крім того, приймання стічних вод, що утворюються в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності ПАТ «Волиньгаз», здійснюється КП «Луцькводоканал» на умовах Договору №615 на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод від 05.12. 2016 року, згідно з вимогами пункту 2.2. якого «на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізації, додатковий обсяг стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення в мережі водовідведення визначається у розмірі 20% від обсягів, розрахованих за нормами ДСТУ 3013-95 «Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств» та довідки гідрометеоцентру та площі території, що займає Споживач».
Сума витрат, які сплатила компанія «Волиньгаз» у 2017-2018 рр. комунальному підприємству "Луцькводоканал" за послуги – дощові стічні води становить 40 842, 45 грн.» – йдеться у повідомлення прес-служби.
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Коментарі 1
Муніципали - довбо...би! Це зразу навіть дитині було ясно, що це труби зливової каналізації. Лише Сиротинська зі своїми селюками не знають що це таке!
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