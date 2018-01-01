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Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю

Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Луцького міськрайонного суду.

Вища рада правосуддя 6 вересня 2018 року розглянула матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у відставку, - повідомили в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Венглєвську Ніну Броніславівну – з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області;

Ковальчука Василя Олександровича – з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Радченко Лариси Анатоліївни – з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;

Шешені Миколи Олексійовича – з посади судді Перечинського районного суду Закарпатської області.

Нагадаємо, у квітні 2015 Василя Ковальчука перевели у Луцьк із Дніпропетровська.

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Теги: суд, звільнення
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