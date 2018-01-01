Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю
Сьогодні, 18:51
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Луцького міськрайонного суду.
Вища рада правосуддя 6 вересня 2018 року розглянула матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у відставку, - повідомили в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.
За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Венглєвську Ніну Броніславівну – з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області;
Ковальчука Василя Олександровича – з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Радченко Лариси Анатоліївни – з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;
Шешені Миколи Олексійовича – з посади судді Перечинського районного суду Закарпатської області.
Нагадаємо, у квітні 2015 Василя Ковальчука перевели у Луцьк із Дніпропетровська.
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Вища рада правосуддя 6 вересня 2018 року розглянула матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у відставку, - повідомили в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.
За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Венглєвську Ніну Броніславівну – з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області;
Ковальчука Василя Олександровича – з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Радченко Лариси Анатоліївни – з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;
Шешені Миколи Олексійовича – з посади судді Перечинського районного суду Закарпатської області.
Нагадаємо, у квітні 2015 Василя Ковальчука перевели у Луцьк із Дніпропетровська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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