Вища рада правосуддя звільнила луцького суддю





Вища рада правосуддя 6 вересня 2018 року розглянула матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у відставку, - повідомили в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.



За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:



Венглєвську Ніну Броніславівну – з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області;



Ковальчука Василя Олександровича – з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.



Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку:



Радченко Лариси Анатоліївни – з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;



Шешені Миколи Олексійовича – з посади судді Перечинського районного суду Закарпатської області.



Нагадаємо, у квітні 2015



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Луцького міськрайонного суду.Вища рада правосуддя 6 вересня 2018 року розглянула матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у відставку, - повідомили в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності.За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:– з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області;– з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області.Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд питання про звільнення у зв’язку з поданням заяв про відставку:– з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;– з посади судді Перечинського районного суду Закарпатської області.Нагадаємо, у квітні 2015 Василя Ковальчука перевели у Луцьк із Дніпропетровська

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію