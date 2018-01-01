У Луцьку обмежать рух центральними вулицями





Нагадаємо, 7 вересня відбудеться піша хода студентів-першокурсників СНУ імені Лесі Українки.



Отож, студенти стартуватимуть о 10:20 від головного корпусу університету, що на проспекті Волі. Далі вони рухатимуться вулицею Винниченка, згодом проспектом Перемоги та вулицею Ярощука.



Урочистості мають розпочатися об 11:00.



У зв'язку з ходою автомобільний рух буде обмежений.

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