У Луцьку обмежать рух центральними вулицями
Сьогодні, 08:46
У Луцьку обмежать рух автомобілів на декількох центральних вулицях.
Нагадаємо, 7 вересня відбудеться піша хода студентів-першокурсників СНУ імені Лесі Українки.
Отож, студенти стартуватимуть о 10:20 від головного корпусу університету, що на проспекті Волі. Далі вони рухатимуться вулицею Винниченка, згодом проспектом Перемоги та вулицею Ярощука.
Урочистості мають розпочатися об 11:00.
У зв'язку з ходою автомобільний рух буде обмежений.
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Нагадаємо, 7 вересня відбудеться піша хода студентів-першокурсників СНУ імені Лесі Українки.
Отож, студенти стартуватимуть о 10:20 від головного корпусу університету, що на проспекті Волі. Далі вони рухатимуться вулицею Винниченка, згодом проспектом Перемоги та вулицею Ярощука.
Урочистості мають розпочатися об 11:00.
У зв'язку з ходою автомобільний рух буде обмежений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Пеший ход - дело хорошее. Если на нем были бы еще и требования обеспечить будущих обладателей дипломов работой. А то после вуза одна дорога выпускникам - или в охранники, или продавцами в магазины оргтехники. А большинство рванет в соседнюю ЕС вкалывать за унизительные полтысячи евро в месяц! О социальных лифтах для молодежи наши кормчие даже не вспоминают! Рабочие места - вот главное!
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