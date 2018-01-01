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У Луцьку обмежать рух центральними вулицями

У Луцьку обмежать рух центральними вулицями
У Луцьку обмежать рух автомобілів на декількох центральних вулицях.

Нагадаємо, 7 вересня відбудеться піша хода студентів-першокурсників СНУ імені Лесі Українки.

Отож, студенти стартуватимуть о 10:20 від головного корпусу університету, що на проспекті Волі. Далі вони рухатимуться вулицею Винниченка, згодом проспектом Перемоги та вулицею Ярощука.

Урочистості мають розпочатися об 11:00.

У зв'язку з ходою автомобільний рух буде обмежений.

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Теги: перекриття дороги, Луцьк, центр
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Коментарі 1
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Пеший ход - дело хорошее. Если на нем были бы еще и требования обеспечить будущих обладателей дипломов работой. А то после вуза одна дорога выпускникам - или в охранники, или продавцами в магазины оргтехники. А большинство рванет в соседнюю ЕС вкалывать за унизительные полтысячи евро в месяц! О социальных лифтах для молодежи наши кормчие даже не вспоминают! Рабочие места - вот главное!
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