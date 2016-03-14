Юна каратистка з Волині стала чемпіонкою України. ВІДЕО

Вікторія Лавренюк із села Боратин Луцького району стала чемпіонкою України з карате Кіокушинкай.



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Окрім золотої медалі, дівчина також виборола право представляти Україну на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Румунії.



«Чемпіонат був важкий, хоч я до нього готувалася. Я займаюся з чотирьох років», - зізналася Вікторія Лавренюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із села Боратин Луцького району стала чемпіонкою України з карате Кіокушинкай.Про це повідомляє ВРД НСТУ Окрім золотої медалі, дівчина також виборола право представляти Україну на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Румунії.«Чемпіонат був важкий, хоч я до нього готувалася. Я займаюся з чотирьох років», - зізналася Вікторія Лавренюк.

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