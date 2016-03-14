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Юна каратистка з Волині стала чемпіонкою України. ВІДЕО

Юна каратистка з Волині стала чемпіонкою України. ВІДЕО
Вікторія Лавренюк із села Боратин Луцького району стала чемпіонкою України з карате Кіокушинкай.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Окрім золотої медалі, дівчина також виборола право представляти Україну на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Румунії.

«Чемпіонат був важкий, хоч я до нього готувалася. Я займаюся з чотирьох років», - зізналася Вікторія Лавренюк.



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Теги: карате, Волинь
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