Юна каратистка з Волині стала чемпіонкою України. ВІДЕО
Сьогодні, 04:45
Вікторія Лавренюк із села Боратин Луцького району стала чемпіонкою України з карате Кіокушинкай.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Окрім золотої медалі, дівчина також виборола право представляти Україну на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Румунії.
«Чемпіонат був важкий, хоч я до нього готувалася. Я займаюся з чотирьох років», - зізналася Вікторія Лавренюк.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Окрім золотої медалі, дівчина також виборола право представляти Україну на Чемпіонаті Європи, що відбудеться в Румунії.
«Чемпіонат був важкий, хоч я до нього готувалася. Я займаюся з чотирьох років», - зізналася Вікторія Лавренюк.
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