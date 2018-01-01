Псевдокредитори та OLX: у Нововолинську шахраї «кинули» людей





Про це пишеВіктора Пикалюка.



Так, до правоохоронців звернувся 40-річний чоловік, який повідомив, що його ошукали на 8 500 гривень. Він хотів замовити меблі на OLX та перерахував гроші. "Продавці" перестали виходити на зв’язок.



Окрім того, до поліції звернулася 18-річна дівчина, яка планувала взяти кредит на 6 тисяч гривень. За послуги попередньо в телефонній розмові їй сказали заплатити 2 000. Дівчина лишилася без кредиту та без власних коштів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох мешканців Нововолинська шахраї ошукали загалом на 10, 5 тисяч гривень.Про це пише БУГ із посиланням на керівника Нововолинського відділу поліціїТак, до правоохоронців звернувся 40-річний чоловік, який повідомив, що його ошукали на 8 500 гривень. Він хотів замовити меблі на OLX та перерахував гроші. "Продавці" перестали виходити на зв’язок.Окрім того, до поліції звернулася 18-річна дівчина, яка планувала взяти кредит на 6 тисяч гривень. За послуги попередньо в телефонній розмові їй сказали заплатити 2 000. Дівчина лишилася без кредиту та без власних коштів.

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