Волинську шахту не захоплюють, – поліція
Сьогодні, 12:03
Правоохоронці спростували можливе захоплення шахти №9 «Нововолинська».
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що в Нововолинську невідомі особи прибули на шахту № 9 та начебто там відбуваються дії схожі на її захоплення.
«Вказана інформація не відповідає дійсності. На даний момент на шахті проходить акція протесту з приводу заборгованості працівникам підприємства по виплаті заробітної платні. На місці присутні співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку та порядок. Факт захоплення шахти у Нововолинську не підтвердився», – пишуть у прес-службі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що в Нововолинську невідомі особи прибули на шахту № 9 та начебто там відбуваються дії схожі на її захоплення.
«Вказана інформація не відповідає дійсності. На даний момент на шахті проходить акція протесту з приводу заборгованості працівникам підприємства по виплаті заробітної платні. На місці присутні співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку та порядок. Факт захоплення шахти у Нововолинську не підтвердився», – пишуть у прес-службі.
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