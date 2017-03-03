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Волинську шахту не захоплюють, – поліція

Волинську шахту не захоплюють, – поліція
Правоохоронці спростували можливе захоплення шахти №9 «Нововолинська».

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що в Нововолинську невідомі особи прибули на шахту № 9 та начебто там відбуваються дії схожі на її захоплення.

«Вказана інформація не відповідає дійсності. На даний момент на шахті проходить акція протесту з приводу заборгованості працівникам підприємства по виплаті заробітної платні. На місці присутні співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку та порядок. Факт захоплення шахти у Нововолинську не підтвердився», – пишуть у прес-службі.

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Теги: поліція, шахта, Нововолинськ
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