Волинську шахту не захоплюють, – поліція





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



У мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що в Нововолинську



«Вказана інформація не відповідає дійсності. На даний момент на шахті проходить акція протесту з приводу заборгованості працівникам підприємства по виплаті заробітної платні. На місці присутні співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку та порядок. Факт захоплення шахти у Нововолинську не підтвердився», – пишуть у прес-службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці спростували можливе захоплення шахти №9 «Нововолинська».Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що в Нововолинську невідомі особи прибули на шахту № 9 та начебто там відбуваються дії схожі на її захоплення.«Вказана інформація не відповідає дійсності. На даний момент на шахті проходить акція протесту з приводу заборгованості працівникам підприємства по виплаті заробітної платні. На місці присутні співробітники поліції, які забезпечують публічну безпеку та порядок. Факт захоплення шахти у Нововолинську не підтвердився», – пишуть у прес-службі.

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