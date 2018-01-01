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У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО

У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
Поблизу польського міста Томашів зіткнулися два автомобілі на українській реєстрації. Внаслідок ДТП 19-річна дівчина загинула.

Смертельна аварія трапилася 11 вересня, – повідомляє місцеве видання Dziennik Wschodni, передає УНН.

Місцеве ЗМІ у своєму повідомленні вказує, що: «ДТП з українцями сталася близько 1:46 за польським часом біля села Домброва на трасі № 17, яка веде від українського пункту пропуску Рава-Руська до польського міста Замостя».

Повідомляється, що автомобілі Ford Mondeo і Skoda Octavia на українській реєстрації врізалися «лоб у лоб».

«У Skoda їхали четверо людей, їх доставили до лікарень міст Томашів і Замостя. В автомобілі перебували 29-річний водій, 27-річна пасажирка і двоє пасажирів віком 38 та 29 років. В автомобілі Ford перебували три людини. 19-річна пасажирка загинула на місці. Двоє чоловіків госпіталізовані, один із них у важкому стані», – повідомляє видання.

Національна дорога № 17, де сталася ДТП, була заблокована протягом кількох годин.
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Польща, смерть
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