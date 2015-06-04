47-річний чоловік помер від ботулізму





Смерть через в’ялену рибу. У Херсоні від ботулізму помер 47-річний чоловік. Він разом з дружиною з’їв в’яленого соленого ляща, якого напередодні сам піймав на рибалці, йдеться в сюжеті



Зранку наступного дня подружжю стало зле, надвечір їх доправили до інфекційної лікарні. Обидва були у тяжкому стані.







Чоловіка медикам врятувати не вдалося, жінка зараз в реанімації, за її життя борються лікарі. Головна проблема - в Херсоні немає сиворотки від ботулізму. У кожному окремому випадку, коли рахунок йде на години, її доводиться привозити з Києва, кажуть медики.



«У нас це вже не перший випадок. Як правило родичі в Києві, вони їдуть до Обухова, до поїзда привозять, а поїздом потім сироватка приходить до нас. А лікування сироваткою має відбуватися впродовж декількох годин. Оскільки такі важкі хворі, там час має значення. Ми подаємо щорічно заявки, щоб ця сироватка була у нас», - каже головний експерт з інфекційних хвороб департаменту охорони здоров’я Сергій Панкратов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні не було в наявності сироватки від інфекції.Смерть через в’ялену рибу. У Херсоні від ботулізму помер 47-річний чоловік. Він разом з дружиною з’їв в’яленого соленого ляща, якого напередодні сам піймав на рибалці, йдеться в сюжеті ТСН Зранку наступного дня подружжю стало зле, надвечір їх доправили до інфекційної лікарні. Обидва були у тяжкому стані.Чоловіка медикам врятувати не вдалося, жінка зараз в реанімації, за її життя борються лікарі. Головна проблема - в Херсоні немає сиворотки від ботулізму. У кожному окремому випадку, коли рахунок йде на години, її доводиться привозити з Києва, кажуть медики.«У нас це вже не перший випадок. Як правило родичі в Києві, вони їдуть до Обухова, до поїзда привозять, а поїздом потім сироватка приходить до нас. А лікування сироваткою має відбуватися впродовж декількох годин. Оскільки такі важкі хворі, там час має значення. Ми подаємо щорічно заявки, щоб ця сироватка була у нас», - каже головний експерт з інфекційних хвороб департаменту охорони здоров’я

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