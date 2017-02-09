На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон
Сьогодні, 11:40
П'яний чоловік поцупив телефон з контейнера на ринку на вулиці Глушець у Луцьку.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Вранці 13 вересня заявниця повідомила, що з контейнера на ринку на вулиці Глушець невідомий поцупив мобільний телефон, який стояв на зарядці.
Жінка вказала на особу, яку підозрює у злодіянні.
Ним виявився 32-річний лучанин з ознаками сп’яніння.
Його доставили в міськвідділ та передали слідчому.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Вранці 13 вересня заявниця повідомила, що з контейнера на ринку на вулиці Глушець невідомий поцупив мобільний телефон, який стояв на зарядці.
Жінка вказала на особу, яку підозрює у злодіянні.
Ним виявився 32-річний лучанин з ознаками сп’яніння.
Його доставили в міськвідділ та передали слідчому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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