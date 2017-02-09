На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.



Вранці 13 вересня заявниця повідомила, що з контейнера на ринку на вулиці Глушець невідомий поцупив мобільний телефон, який стояв на зарядці.



Жінка вказала на особу, яку підозрює у злодіянні.



Ним виявився 32-річний лучанин з ознаками сп’яніння.



Його доставили в міськвідділ та передали слідчому.

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