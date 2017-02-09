вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон

На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон
П'яний чоловік поцупив телефон з контейнера на ринку на вулиці Глушець у Луцьку.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Вранці 13 вересня заявниця повідомила, що з контейнера на ринку на вулиці Глушець невідомий поцупив мобільний телефон, який стояв на зарядці.

Жінка вказала на особу, яку підозрює у злодіянні.

Ним виявився 32-річний лучанин з ознаками сп’яніння.

Його доставили в міськвідділ та передали слідчому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: телефон, Старий ринок, крадіжка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ульотний четвер у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 12:02
Волинське подружжя, яке має 50 внуків, відгуляло золоте весілля
Сьогодні, 11:57
На Старому ринку у Луцьку з контейнера вкрали телефон
Сьогодні, 11:40
Вуличних собак у Луцьку побільшало. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
Біля нічного клубу в Луцьку під час бійки «обчистили» чоловіка
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
У Луцьку розшукують викрадача мобілки У Луцьку розшукують викрадача мобілки
09 лютий, 2017, 14:20
У Луцьку затримали крадія кабелю У Луцьку затримали крадія кабелю
10 вересень, 11:54
У Луцьку молодики крали елітний алкоголь: просять упізнати злочинців. ВІДЕО У Луцьку молодики крали елітний алкоголь: просять упізнати злочинців. ВІДЕО
07 вересень, 15:42
Завтра у Луцьку не працюватиме ринок Завтра у Луцьку не працюватиме ринок
07 вересень, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
 1
Донькам загиблого під Іловайськом волинянина, зробили омріяний подарунок. ФОТО
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку відреставрують пам'ятки національного значення. ФОТО
Сьогодні, 12:53
 0
В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО
Сьогодні, 12:25
 0
Земля, автівка і субсидія: чим багатий новий голова Любешівської РДА
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8