У другому будинку ЖК «Юпітер» — у розпалі внутрішні роботи*
Сьогодні, 18:00
У житловому комплексі «Юпітер» — на фінішному етапі зведення другого будинку.
Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники квартир уже заселяються в новенькі помешкання, - пише Район. Луцьк.
У другому будинку фактично завершили покрівлю, станом на 12 вересня відповідні роботи велися лише над третім під'їздом. Також у цій новобудові виконані всі фасадні роботи, будівля утеплена і пофарбована.
Продовжуються й внутрішні роботи. Так, поштукатурили перший під'їзд і почали другий, а найближчим часом настане й черга третього.
Щодо третього будинку ЖК «Юпітер», то наразі перекрито підвал та відбувається кладка першого поверху.
«Роботи відбуваються за графіком», - підсумував виконроб Петро Шапошніков.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»
Нагадаємо, у житловому комплексі «Юпітер» продають квартиру «Комфорт» за супер ціною. Акційна вартість однокімнатної квартири у третьому будинку площею 59, 19 кв. м. становить 735 000 гривень.
Також у другому будинку пропонують 4-кімнатну дворівневу квартиру площею 132,2 кв.м. Її вартість становить 53 900 доларів за умови, якщо відтермінування з оплати становить 12 місяців, а клієнт сплатить перший внесок у розмірі 50% вартості. Якщо термін відтермінування становитиме 24 місяці, то ціна оселі збільшується на 1000 доларів і становитиме 54 900 доларів. При цьому перший внесок також становить 50%.
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники квартир уже заселяються в новенькі помешкання, - пише Район. Луцьк.
У другому будинку фактично завершили покрівлю, станом на 12 вересня відповідні роботи велися лише над третім під'їздом. Також у цій новобудові виконані всі фасадні роботи, будівля утеплена і пофарбована.
Продовжуються й внутрішні роботи. Так, поштукатурили перший під'їзд і почали другий, а найближчим часом настане й черга третього.
Щодо третього будинку ЖК «Юпітер», то наразі перекрито підвал та відбувається кладка першого поверху.
«Роботи відбуваються за графіком», - підсумував виконроб Петро Шапошніков.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»
Нагадаємо, у житловому комплексі «Юпітер» продають квартиру «Комфорт» за супер ціною. Акційна вартість однокімнатної квартири у третьому будинку площею 59, 19 кв. м. становить 735 000 гривень.
Також у другому будинку пропонують 4-кімнатну дворівневу квартиру площею 132,2 кв.м. Її вартість становить 53 900 доларів за умови, якщо відтермінування з оплати становить 12 місяців, а клієнт сплатить перший внесок у розмірі 50% вартості. Якщо термін відтермінування становитиме 24 місяці, то ціна оселі збільшується на 1000 доларів і становитиме 54 900 доларів. При цьому перший внесок також становить 50%.
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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