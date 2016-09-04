вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вже з 15 вересня подорожчають вино та горілка

Вже з 15 вересня подорожчають вино та горілка
Від 15 вересня 2018 року горілка та вино коштуватимуть дорожче.

Минулого тижня Кабінет міністрів України прийняв постанову про перегляд мінімальних роздрібних цін на алкоголь. Документ набуде чинності вже завтра, 15 вересня, передає УНН.

Згідно з прийнятою постановою, ціни на алкогольну продукцію у країні виростуть, але не значно, відзначають експерти.

Так, за словами директора Інформаційного центру з проблем алкоголю і наркотиків Костянтина Красовського, згідно зі статистикою, у липні ціна пляшки горілки в Україні становила 84 гривні. Після перегляду МРЦ ціни зростуть приблизно до 90 гривень за пляшку.

На коньяк "тризірковий" мінімальні роздрібні ціни становитимуть 128,3 гривні (зростання ціни на 7,4%), "чотиризірковий" - 139,3 гривні (зростання на 8%) і "п'ятизірковий" - 151,7 гривні (зростання на 9,5%) за пляшку 0,5 літра.

МРЦ на вина виноградні виростуть з 37 гривень до 42 гривень, кріплені вина і вермути - з 45 до 49 гривень, ігристі вина - з 79,19 до 89 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: горілка, вино, ціни, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Переходимо на натурпродукт .Самогон ,кращий ніж палена горілка в магазинах ,бо вона майже вся палена .
Відповісти
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 15:04
Іван Мирка очолив волинську «Солідарність»
Сьогодні, 14:52
Вже з 15 вересня подорожчають вино та горілка
Сьогодні, 14:48
У Любешівському районі – карантин через небезпечного жука
Сьогодні, 14:18
У магазині Нововолинська, в якому дебоширив п'яний чоловік, пошкодили ролет та вікно. ФОТО
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
В Україні зростуть ціни на воду В Україні зростуть ціни на воду
05 вересень, 08:30
В Україні зросли ціни на овочі В Україні зросли ціни на овочі
25 січень, 18:00
Україна - найдешевша країна Україна - найдешевша країна
04 вересень, 2016, 10:32
Скільки коштує однокімнатна квартира в різних містах України Скільки коштує однокімнатна квартира в різних містах України
14 червень, 2016, 23:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк отримав понад мільйон гривень на ліки
Сьогодні, 15:20
 0
Відомо, хто став заступником Мирки у «Солідарності»
Сьогодні, 15:09
 0
Волинських фармацевтів привітали з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 15:04
 0
Іван Мирка очолив волинську «Солідарність»
Сьогодні, 14:52
 0
Вже з 15 вересня подорожчають вино та горілка
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8