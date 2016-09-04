Вже з 15 вересня подорожчають вино та горілка
Сьогодні, 14:48
Від 15 вересня 2018 року горілка та вино коштуватимуть дорожче.
Минулого тижня Кабінет міністрів України прийняв постанову про перегляд мінімальних роздрібних цін на алкоголь. Документ набуде чинності вже завтра, 15 вересня, передає УНН.
Згідно з прийнятою постановою, ціни на алкогольну продукцію у країні виростуть, але не значно, відзначають експерти.
Так, за словами директора Інформаційного центру з проблем алкоголю і наркотиків Костянтина Красовського, згідно зі статистикою, у липні ціна пляшки горілки в Україні становила 84 гривні. Після перегляду МРЦ ціни зростуть приблизно до 90 гривень за пляшку.
На коньяк "тризірковий" мінімальні роздрібні ціни становитимуть 128,3 гривні (зростання ціни на 7,4%), "чотиризірковий" - 139,3 гривні (зростання на 8%) і "п'ятизірковий" - 151,7 гривні (зростання на 9,5%) за пляшку 0,5 літра.
МРЦ на вина виноградні виростуть з 37 гривень до 42 гривень, кріплені вина і вермути - з 45 до 49 гривень, ігристі вина - з 79,19 до 89 гривень.
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Минулого тижня Кабінет міністрів України прийняв постанову про перегляд мінімальних роздрібних цін на алкоголь. Документ набуде чинності вже завтра, 15 вересня, передає УНН.
Згідно з прийнятою постановою, ціни на алкогольну продукцію у країні виростуть, але не значно, відзначають експерти.
Так, за словами директора Інформаційного центру з проблем алкоголю і наркотиків Костянтина Красовського, згідно зі статистикою, у липні ціна пляшки горілки в Україні становила 84 гривні. Після перегляду МРЦ ціни зростуть приблизно до 90 гривень за пляшку.
На коньяк "тризірковий" мінімальні роздрібні ціни становитимуть 128,3 гривні (зростання ціни на 7,4%), "чотиризірковий" - 139,3 гривні (зростання на 8%) і "п'ятизірковий" - 151,7 гривні (зростання на 9,5%) за пляшку 0,5 літра.
МРЦ на вина виноградні виростуть з 37 гривень до 42 гривень, кріплені вина і вермути - з 45 до 49 гривень, ігристі вина - з 79,19 до 89 гривень.
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Коментарі 1
Переходимо на натурпродукт .Самогон ,кращий ніж палена горілка в магазинах ,бо вона майже вся палена .
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