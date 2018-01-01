Мріє стати лікарем: просять привітати хлопчика, у якого тато загинув під Іловайськом

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні 9-ий день народження святкує. Його тато загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла так званим «зеленим коридором» на дорозі в селі Новокатеринівка. Був опізнаний бойовими товаришами і родичами.Хлопчик дуже любить читати, займатися спортом і грати в цікаві ігри. Нікіта – учень 4-го класу, навчається досить непогано. Улюблені предмети в школі - фізкультура, трудове навчання та інформатика. Хлопчик мріє у майбутньому стати лікарем, а також багато подорожувати.Нікітка - активна дитина. У вільний час любить кататись на велосипеді та ходити купатись до річки. Захоплюється малюванням та грою в футбол, є прихильником Кріштіану Роналду.Нажаль, Нікіті вже не перший рік дошкуляє бронхіальна астма.Школяр любить тварин, зокрема собак, котів, папуг та рибок. Має собачку чихуахуа Асю, яку йому подарувала мама на день народження і рибку півник. А ще є лабрадор Уля - собака старшого на 4 роки брата Максима. Він, доречі, допомагає молодшому братику у всьому, захищає, не дає його ображати, є порадником та наставником.Головним авторитетом для хлопчика є матуся – Юлія Юріївна, він бере з неї приклад. Нікіта говорить, що мама його дуже любить, завжди вислухає та підтримає, а син в свою чергу допомагає мамі прибирати, готувати їсти і ходить в магазин.Мама Юля каже, що матеріальний стан сім`ї задовільний, але одяг та взуття - завжди актуальна тема.Нікіта розповідає, що їхній сім’ї допомагає дядя Саша. Він возить малих на рибалку та ремонтує велосипеди.Нікіта говорить: «Це моя країна в якій я народився живу і за нашу Україну загинув мій тато.Перш за все, я б хотів щоб закінчилася війна, для цього я приклав би всі свої зусилля. Далі хотів би щоб була безкоштовна медицина, щоб підняли зарплати і пенсії».Адреса для листування та привітання – є (нададуть у приват). Хлопчик буде дуже радий листуванню.Ярмолюк Нікіта. Сьогодні святкує 9 років (16.09.2009). м. Ковель. Зріст: 150; Розмір взуття: 36-37.