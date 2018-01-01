Мріє стати лікарем: просять привітати хлопчика, у якого тато загинув під Іловайськом
Сьогодні, 09:33
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Сьогодні 9-ий день народження святкує Нікіта Ярмолюк. Його тато загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла так званим «зеленим коридором» на дорозі в селі Новокатеринівка. Був опізнаний бойовими товаришами і родичами.
Хлопчик дуже любить читати, займатися спортом і грати в цікаві ігри. Нікіта – учень 4-го класу, навчається досить непогано. Улюблені предмети в школі - фізкультура, трудове навчання та інформатика. Хлопчик мріє у майбутньому стати лікарем, а також багато подорожувати.
Нікітка - активна дитина. У вільний час любить кататись на велосипеді та ходити купатись до річки. Захоплюється малюванням та грою в футбол, є прихильником Кріштіану Роналду.
Нажаль, Нікіті вже не перший рік дошкуляє бронхіальна астма.
Школяр любить тварин, зокрема собак, котів, папуг та рибок. Має собачку чихуахуа Асю, яку йому подарувала мама на день народження і рибку півник. А ще є лабрадор Уля - собака старшого на 4 роки брата Максима. Він, доречі, допомагає молодшому братику у всьому, захищає, не дає його ображати, є порадником та наставником.
Головним авторитетом для хлопчика є матуся – Юлія Юріївна, він бере з неї приклад. Нікіта говорить, що мама його дуже любить, завжди вислухає та підтримає, а син в свою чергу допомагає мамі прибирати, готувати їсти і ходить в магазин.
Мама Юля каже, що матеріальний стан сім`ї задовільний, але одяг та взуття - завжди актуальна тема.
Нікіта розповідає, що їхній сім’ї допомагає дядя Саша. Він возить малих на рибалку та ремонтує велосипеди.
Нікіта говорить: «Це моя країна в якій я народився живу і за нашу Україну загинув мій тато.
Перш за все, я б хотів щоб закінчилася війна, для цього я приклав би всі свої зусилля. Далі хотів би щоб була безкоштовна медицина, щоб підняли зарплати і пенсії».
Адреса для листування та привітання – є (нададуть у приват). Хлопчик буде дуже радий листуванню.
Інформація для благодійників: Ярмолюк Нікіта. Сьогодні святкує 9 років (16.09.2009). м. Ковель. Зріст: 150; Розмір взуття: 36-37.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Сьогодні 9-ий день народження святкує Нікіта Ярмолюк. Його тато загинув 29-го серпня 2014 р. під час виходу з Іловайського котла так званим «зеленим коридором» на дорозі в селі Новокатеринівка. Був опізнаний бойовими товаришами і родичами.
Хлопчик дуже любить читати, займатися спортом і грати в цікаві ігри. Нікіта – учень 4-го класу, навчається досить непогано. Улюблені предмети в школі - фізкультура, трудове навчання та інформатика. Хлопчик мріє у майбутньому стати лікарем, а також багато подорожувати.
Нікітка - активна дитина. У вільний час любить кататись на велосипеді та ходити купатись до річки. Захоплюється малюванням та грою в футбол, є прихильником Кріштіану Роналду.
Нажаль, Нікіті вже не перший рік дошкуляє бронхіальна астма.
Школяр любить тварин, зокрема собак, котів, папуг та рибок. Має собачку чихуахуа Асю, яку йому подарувала мама на день народження і рибку півник. А ще є лабрадор Уля - собака старшого на 4 роки брата Максима. Він, доречі, допомагає молодшому братику у всьому, захищає, не дає його ображати, є порадником та наставником.
Головним авторитетом для хлопчика є матуся – Юлія Юріївна, він бере з неї приклад. Нікіта говорить, що мама його дуже любить, завжди вислухає та підтримає, а син в свою чергу допомагає мамі прибирати, готувати їсти і ходить в магазин.
Мама Юля каже, що матеріальний стан сім`ї задовільний, але одяг та взуття - завжди актуальна тема.
Нікіта розповідає, що їхній сім’ї допомагає дядя Саша. Він возить малих на рибалку та ремонтує велосипеди.
Нікіта говорить: «Це моя країна в якій я народився живу і за нашу Україну загинув мій тато.
Перш за все, я б хотів щоб закінчилася війна, для цього я приклав би всі свої зусилля. Далі хотів би щоб була безкоштовна медицина, щоб підняли зарплати і пенсії».
Адреса для листування та привітання – є (нададуть у приват). Хлопчик буде дуже радий листуванню.
Інформація для благодійників: Ярмолюк Нікіта. Сьогодні святкує 9 років (16.09.2009). м. Ковель. Зріст: 150; Розмір взуття: 36-37.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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