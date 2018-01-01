Синоптики розповіли, чи буде теплим наступний тиждень





Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook дала синоптик Наталія Діденко, - пише



"У понеділок холодне повітря ще побуде у нас, тому що не встигне сонце так швидко прогріти навколишнє середовище. Однак уже з вівторка, завдяки пануванню над нами антициклону з дивним ім'ям Rodegang, сонце почне гнати градус вгору", - пообіцяла вона.



Так, денна температура повітря протягом середи-п'ятниці, за її прогнозами, досягне +24 +28 градусів. Увесь тиждень, говорить Діденко, буде сонячним і теплим.



У Києві холодно буде тільки найближчої ночі - + 9 + 11 градусів. "З вівторка температура повітря почне зростати і доросте поступово до +25 +26 градусів. І все це - на тлі чистого неба і яскравого сонця.



Вночі та вранці - тумани з серпанком!"- сказано в повідомленні.



Наступне похолодання Діденко прогнозує на 23 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну йде потепління. Уже з вівторка, 18 вересня, температура піде вгору, а дощі припиняться.Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook дала синоптик Наталія Діденко, - пише Обозреватель "У понеділок холодне повітря ще побуде у нас, тому що не встигне сонце так швидко прогріти навколишнє середовище. Однак уже з вівторка, завдяки пануванню над нами антициклону з дивним ім'ям Rodegang, сонце почне гнати градус вгору", - пообіцяла вона.Так, денна температура повітря протягом середи-п'ятниці, за її прогнозами, досягне +24 +28 градусів. Увесь тиждень, говорить Діденко, буде сонячним і теплим.У Києві холодно буде тільки найближчої ночі - + 9 + 11 градусів. "З вівторка температура повітря почне зростати і доросте поступово до +25 +26 градусів. І все це - на тлі чистого неба і яскравого сонця.Вночі та вранці - тумани з серпанком!"- сказано в повідомленні.Наступне похолодання Діденко прогнозує на 23 вересня.

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