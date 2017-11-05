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Волинянину потрібна допомога у боротьбі з тяжкою недугою

Волинянину потрібна допомога у боротьбі з тяжкою недугою
У волинянина Руслана Лотоцького виявили онкологічне захворювання кишечника - на лікування чоловікові потрібні чималі кошти.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Оксана Гурова.

За словами Гурової, попри складність захворювання, лікарі дають надію на одужання.

"Уже зроблено першу операцію в одній із клінік Києва. Боротьба із страшною хворобою триває. Найближчим часом необхідна ще одна операція та підготовка хворого до курсу хіміотерапії.
Сім'я витратила усі заощаджені кошти. Тому просимо усіх небайдужих відгукнутись та допомогти: молитвою, доброю порадою, фінансово чи репостом цієї публікації", - йдеться у дописі.

Також Гурова пише, що Лотоцький разом із дружиною Нілою виховує двох малих діток.

Кошти можна перерахувати на картку дружини Лотоцької Ніли Миколаївни:

ОщадБанк 5167 4901 4531 9076

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Теги: благодійність, допомога, хвороба
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