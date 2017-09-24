У центрі Львова маршрутка на смерть переїхала бабусю





Про це повідомили у прес-службі львівської поліції.



За інформацією правоохоронців, ДТП сталася на площі Кропивницького. Літня жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом.



"Водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на літню жінку, котра переходила проїзну частину в невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці події", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці за фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження, а також встановлюють деталі ДТП, вік та особу загиблої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Городоцькій у Львові зранку, 17 вересня, водій маршрутки збив літню жінку. Пенсіонерка померла.Про це повідомили у прес-службі львівської поліції.За інформацією правоохоронців, ДТП сталася на площі Кропивницького. Літня жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом."Водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на літню жінку, котра переходила проїзну частину в невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці події", - йдеться в повідомленні.Правоохоронці за фактом автопригоди відкрили кримінальне провадження, а також встановлюють деталі ДТП, вік та особу загиблої.

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