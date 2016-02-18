Порошенко вийшов на друге місце у президентському рейтингу, – соцопитування

Юлія Тимошенко лідирує в соціологічних опитуваннях щодо майбутніх виборів президента України. Водночас чинний президент Петро Порошенко покращив позиції та став другим.



Про це



Якби вибори президента відбулися найближчого тижня, більшість із тих, хто планує піти на вибори, віддали б голоси за Юлію Тимошенко – 12,9%. За Петра Порошенка – 8,4%.



Показник Тимошенко погіршився, адже раніше за неї готові були голосувати 16%. Тоді як показники Порошенка майже не змінилися.







Третім у рейтингу з 7,9% уперше став шоумен, комік Володимир Зеленський.



За ним із 7,6% – лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук, який, як і Зеленський, не оголошував про участь у виборах президента.



Лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко — п’ятий, за нього віддали б голоси 7,5% громадян.



Один із лідерів “Опозиційного блоку” Юрій Бойко має 7,1%, а лідер Радикальної партії Олег Ляшко — 5,2%, Вадим Рабінович – 4,3%, Андрій Садовий – 2,2%, Олександр Шевченко – 2,1%, Олег Тягнибок – 1,6%, Андрій Білецький – 0,6%.



Серед усіх опитаних Тимошенко має 11,0% підтримки, Порошенко – 7,1%, Зеленський – 6,7%, Вакарчук – 6,5%, Гриценко – 6,3%, Бойко – 6,0%, Ляшко – 4,4%, Рабінович – 3,6%.



Відмовилися від відповіді або не визначилися – 23,4%. Не будуть голосувати 15%.



15,4% вважають, що на виборах переможе Тимошенко, 13,4% – що Порошенко.



У рейтингу партій ті, хто піде голосувати, ставлять на перше місце ВО “Батьківщина” – 14,5%. Далі – “Слуга народу” (Зеленський) – 10,0%, “Громадянська позиція” – 8,0%, Блок Порошенка – 7,5%, “Опоблок” – 7,3%, “За життя” – 5,2%, Радикальна партія – 5,2%, “Самопоміч” – 3,4%, ВО “Свобода” – 2,6%, Аграрна партія – 1,2%…

Не визначилися – 29%.







Опитування проводилося 30 серпня до 9 вересня за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як стать, вік (від 18 років), поділ на регіони та тип поселення (місто/село). Загалом було опитано 10005 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 23 хвилини.



Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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