На Волині поліція просить опізнати чоловіка, який загинув в аварії
Сьогодні, 12:22
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вночі, 18 вересня, у селі Буяни Луцького району під колеса «Toyota Rav-4» потрапив чоловік, котрий перебігав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Внаслідок автопригоди він загинув. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 21-річний житель Локачинського району. Працівники поліції встановлюють особу загиблого чоловіка та розшукують його родичів.
Його прикмети: на вік приблизно 30 років, волосся русяве коротке.
Був одягнений: куртка зеленого кольору, чорна кофта, сині джинси, чорні кросівки.
Прохання до усіх, хто може допомогти в розслідуванні смертельної ДТП, або володіє інформаціїєю щодо особи загиблого – телефонувати за номерами телефонів: (0332) 74 – 24 – 23 або 102.
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Внаслідок автопригоди він загинув. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 21-річний житель Локачинського району. Працівники поліції встановлюють особу загиблого чоловіка та розшукують його родичів.
Його прикмети: на вік приблизно 30 років, волосся русяве коротке.
Був одягнений: куртка зеленого кольору, чорна кофта, сині джинси, чорні кросівки.
Прохання до усіх, хто може допомогти в розслідуванні смертельної ДТП, або володіє інформаціїєю щодо особи загиблого – телефонувати за номерами телефонів: (0332) 74 – 24 – 23 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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