На Волині поліція просить опізнати чоловіка, який загинув в аварії

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вночі, 18 вересня, у селі Буяни Луцького району під колеса «Toyota Rav-4» потрапив чоловік, котрий перебігав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.Внаслідок автопригоди він загинув. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 21-річний житель Локачинського району. Працівники поліції встановлюють особу загиблого чоловіка та розшукують його родичів.Його прикмети: на вік приблизно 30 років, волосся русяве коротке.Був одягнений: куртка зеленого кольору, чорна кофта, сині джинси, чорні кросівки.Прохання до усіх, хто може допомогти в розслідуванні смертельної ДТП, або володіє інформаціїєю щодо особи загиблого – телефонувати за номерами телефонів: (0332) 74 – 24 – 23 або 102.