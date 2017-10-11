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На Волині поліція просить опізнати чоловіка, який загинув в аварії

На Волині поліція просить опізнати чоловіка, який загинув в аварії
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вночі, 18 вересня, у селі Буяни Луцького району під колеса «Toyota Rav-4» потрапив чоловік, котрий перебігав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди він загинув. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 21-річний житель Локачинського району. Працівники поліції встановлюють особу загиблого чоловіка та розшукують його родичів.

Його прикмети: на вік приблизно 30 років, волосся русяве коротке.

Був одягнений: куртка зеленого кольору, чорна кофта, сині джинси, чорні кросівки.

Прохання до усіх, хто може допомогти в розслідуванні смертельної ДТП, або володіє інформаціїєю щодо особи загиблого – телефонувати за номерами телефонів: (0332) 74 – 24 – 23 або 102.




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Теги: аварія, смерть, поліція
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