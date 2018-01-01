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Курйоз у Польщі: п’яного чоловіка випадково відправили у морг

Курйоз у Польщі: п’яного чоловіка випадково відправили у морг
У Сім’яновице-Сльонську (Польща) п’яного чоловіка відправили в морг, вирішивши, що він помер. Виявилося, що він був сильно п’яний.

Чоловік повертався з вечірки і втратив свідомість на вулиці. Перехожі викликали швидку допомогу, співробітники якої вважали його мертвим і відправили тіло в морг, - пишуть Факти.

Помилку виявив охоронець моргу. Його увагу привернули дивні звуки, які лунали з холодильної камери. Він висунув шухляду і побачив, що “небіжчик” воскрес, тремтить від холоду і просить ковдру.

Всупереч порадам лікарів, чоловік вирішив не затримуватися у лікарні. Він одягнувся і поїхав назад на вечірку, заявивши, що за повернення з мертвих слід випити.

Щодо лікаря, який помилково констатував зупинку серця, розпочато розслідування.


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Теги: морг, Польща, смерть, чоловік
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