Осінній призов в Україні: кого заберуть в армію





У цьому році він триватиме рекордні три місяці і завершиться лише 31 грудня, - пише



Нові правила

Рішення про нові норми призову підписав президент України Петро Порошенко. Його указ опублікований 10 вересня на офіційному сайті. Згідно з правилами, призов цього року буде продовжений на цілий місяць.



Фактично забирати в армію строковиків будуть з 1 жовтня до 31 грудня. У Генштабі спробували заспокоїти військовозобов'язаних і заявили, що причини такого рішення криються в укомплектування Нацгвардії та Держприкордонслужби.



"З метою раціонального розподілу навантаження на призовні і військово-лікарські комісії, продовження терміну призову дозволить комісіям якісніше провести заходи вивчення, проходження медичного огляду, підбору і призначенням призовників до команд вищезазначених військових формувань", - пояснили в ЗСУ.



Як розповів генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, стратегічно Україна прямує до створення контрактної армії, але найближчим часом через агресію з боку РФ змушена призивати строковиків. При цьому новоприбулих військовослужбовців не будуть відправляти в зону проведення військових операцій.



"Строковиків відправлять у ППД - пункт постійної дислокації. Їх не притягатимуть до місць проведення військових операцій. Туди (в зону бойових дій. - Ред.) заводять людей, які добровільно підписали контракт. В такому випадку рішенням командування їх відправляють у зону проведення ООС", - сказав Романенко.



Кого призовуть і хто отримає відтермінування

Призовний вік в Україні встановлено з 20 по 27 років. Чоловіки цієї вікової категорії, придатні до служби, отримають від районних військкоматів повістку. Зазначимо, що її призовники повинні отримати особисто в руки і розписатися.



У відведений отриманим запрошенням термін чоловік має з'явитися до військового комісаріату. Там він пройде необхідні процедури - в першу чергу медичне обстеження. Якщо ж ніяких порушень зі здоров'ям у призовника немає, він буде направлений в одну з військових частин України для проходження служби.



Згідно з законом, призовники без вищої освіти служать в армії - 1,5 року, з вищою - 1 рік. При цьому в законі прописані і ті категорії чоловіків, які можуть розраховувати на відтермінування від армії.



Йдеться про тих призовників, які: мають двох і більше дітей, вагітну дружину чи дитину інваліда; є єдиним годувальником у родині; виховують маленьку дитину віком до 3-х років. Також звільняються від армії правоохоронці, лікарі, вчителі, студенти та інші категорії. З повним списком підстав для відтермінування можна ознайомитися тут .



Чи будуть "облави"?

Щороку в соціальних мережах, а також на форумах обговорюється можливість "облав" на молодиків, які потенційно можуть ухилятися від служби в армії. Як показує досвід, такі побоювання часто мають під собою реальні підстави.



У жовтні 2017 року у Києві представники Шевченківського районного військкомату разом із працівниками Нацполіції влаштували облаву в нічному клубі Jugendhub, оскільки шукали призовників, які ухиляються від призову на військову службу.



Щоправда, як пояснив у коментарі військовий експерт Антон Михненко, працівники військкоматів можуть зупиняти молодиків виключно разом з працівниками поліції. Самостійно перевіряти молодиків вони не мають права.



"Щоразу в соціальних мережах відбувається паніка, особливо після 2014 року. Всі бояться хвиль мобілізації. Представники військового комісаріату не можуть підходити до першого зустрічного, ставити питання і вручати повістки. У військкоматі працюють з місцевими органами, зі школами і вони знають, коли і хто досягає певного віку", - сказав Михненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже у жовтні в Україні стартує осінній призов.У цьому році він триватиме рекордні три місяці і завершиться лише 31 грудня, - пише Обозреватель Рішення про нові норми призову підписав президент України Петро Порошенко. Його указ опублікований 10 вересня на офіційному сайті. Згідно з правилами, призов цього року буде продовжений на цілий місяць.Фактично забирати в армію строковиків будуть з 1 жовтня до 31 грудня. У Генштабі спробували заспокоїти військовозобов'язаних і заявили, що причини такого рішення криються в укомплектування Нацгвардії та Держприкордонслужби."З метою раціонального розподілу навантаження на призовні і військово-лікарські комісії, продовження терміну призову дозволить комісіям якісніше провести заходи вивчення, проходження медичного огляду, підбору і призначенням призовників до команд вищезазначених військових формувань", - пояснили в ЗСУ.Як розповів генерал-лейтенант запасу, стратегічно Україна прямує до створення контрактної армії, але найближчим часом через агресію з боку РФ змушена призивати строковиків. При цьому новоприбулих військовослужбовців не будуть відправляти в зону проведення військових операцій."Строковиків відправлять у ППД - пункт постійної дислокації. Їх не притягатимуть до місць проведення військових операцій. Туди (в зону бойових дій. - Ред.) заводять людей, які добровільно підписали контракт. В такому випадку рішенням командування їх відправляють у зону проведення ООС", - сказав Романенко.Призовний вік в Україні встановлено з 20 по 27 років. Чоловіки цієї вікової категорії, придатні до служби, отримають від районних військкоматів повістку. Зазначимо, що її призовники повинні отримати особисто в руки і розписатися.У відведений отриманим запрошенням термін чоловік має з'явитися до військового комісаріату. Там він пройде необхідні процедури - в першу чергу медичне обстеження. Якщо ж ніяких порушень зі здоров'ям у призовника немає, він буде направлений в одну з військових частин України для проходження служби.Згідно з законом, призовники без вищої освіти служать в армії - 1,5 року, з вищою - 1 рік. При цьому в законі прописані і ті категорії чоловіків, які можуть розраховувати на відтермінування від армії.Йдеться про тих призовників, які: мають двох і більше дітей, вагітну дружину чи дитину інваліда; є єдиним годувальником у родині; виховують маленьку дитину віком до 3-х років. Також звільняються від армії правоохоронці, лікарі, вчителі, студенти та інші категорії. З повним списком підстав для відтермінування можна ознайомитися тут .Щороку в соціальних мережах, а також на форумах обговорюється можливість "облав" на молодиків, які потенційно можуть ухилятися від служби в армії. Як показує досвід, такі побоювання часто мають під собою реальні підстави.У жовтні 2017 року у Києві представники Шевченківського районного військкомату разом із працівниками Нацполіції влаштували облаву в нічному клубі Jugendhub, оскільки шукали призовників, які ухиляються від призову на військову службу.Щоправда, як пояснив у коментарі військовий експерт Антон Михненко, працівники військкоматів можуть зупиняти молодиків виключно разом з працівниками поліції. Самостійно перевіряти молодиків вони не мають права."Щоразу в соціальних мережах відбувається паніка, особливо після 2014 року. Всі бояться хвиль мобілізації. Представники військового комісаріату не можуть підходити до першого зустрічного, ставити питання і вручати повістки. У військкоматі працюють з місцевими органами, зі школами і вони знають, коли і хто досягає певного віку", - сказав Михненко.

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