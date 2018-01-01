Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Сьогодні, 16:41
У селі Боровне Камінь-Каширського району після отруєння в лікарні опинилися діти та дорослі, а малюк 2016 року народження помер.
Причину смерті малюка ще не встановлено. Трьох інших діток з цієї родини, найстаршому з яких 4,5 року, госпіталізовано. Трагедія трапилася у селі Боровне. І у дорослих, і у малечі проявлялися симптоми харчового отруєння, - пише газета Волинь-нова.
Як розповів заступник начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький, тривожний дзвінок із Камінь-Каширської центральної районної лікарні надійшов йому сьогодні о 2-й ночі.
Терміново на допомогу відрядили з Луцька бригаду, в складі якої були лікар-інфекціоніст, реаніматолог, невролог, але на час приїзду спеціалістів маленький пацієнт уже помер. Завтра, 19 вересня, хлопчикові виповнилося б 2 роки.
Його мама привезла у п'ятницю своїх двох діток з села Рованці Луцького району до бабусі, бо сама при надії, в сім'ї очікували поповнення. У домі, де приймали гостей, також двоє малят і їхня мама теж вагітна. Дорослі не можуть зрозуміти, що могло викликати отруєння, запевняють, що страв з грибів не споживали і дітям не давали. Їли чебуреки домашнього приготування, вермішель, ковбасу, виноград із свого саду, бабуся купила онукам якісь солодощі.
Терміново на допомогу відрядили з Луцька бригаду, в складі якої були лікар-інфекціоніст, реаніматолог, невролог, але на час приїзду спеціалістів маленький пацієнт уже помер. Завтра, 19 вересня, хлопчикові виповнилося б 2 роки.
У понеділок по обіді членів родини почало нудити, з'явився понос. Думали, що пройде. Але стан одного з малюків швидко погіршувався. Увечері викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За словами Валерія Руцького, хлопчика доставили у Камінь-Каширську ЦРЛ близько 23-ї години в агонії з судомами. Допомогти йому лікарі вже не змогли. Що спричинило отруєння, медики зараз сказати не можуть, на проведення досліджень потрібен час.
"Госпіталізували й трьох інших діток. Стан їх, як і вагітних жінок, зараз не викликає тривоги. Одного маленького пацієнта, який родом з Рованців, родичі попросили забрати до Луцька в інфекційну лікарню. Інші під наглядом лікарів у Камені-Каширському, - повідомила лікар-ординатор обласної інфекційної лікарні Станіслава Сорочинська, яка була у складі бригади, що виїжджала на місце події.
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Причину смерті малюка ще не встановлено. Трьох інших діток з цієї родини, найстаршому з яких 4,5 року, госпіталізовано. Трагедія трапилася у селі Боровне. І у дорослих, і у малечі проявлялися симптоми харчового отруєння, - пише газета Волинь-нова.
Як розповів заступник начальника управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький, тривожний дзвінок із Камінь-Каширської центральної районної лікарні надійшов йому сьогодні о 2-й ночі.
Терміново на допомогу відрядили з Луцька бригаду, в складі якої були лікар-інфекціоніст, реаніматолог, невролог, але на час приїзду спеціалістів маленький пацієнт уже помер. Завтра, 19 вересня, хлопчикові виповнилося б 2 роки.
Його мама привезла у п'ятницю своїх двох діток з села Рованці Луцького району до бабусі, бо сама при надії, в сім'ї очікували поповнення. У домі, де приймали гостей, також двоє малят і їхня мама теж вагітна. Дорослі не можуть зрозуміти, що могло викликати отруєння, запевняють, що страв з грибів не споживали і дітям не давали. Їли чебуреки домашнього приготування, вермішель, ковбасу, виноград із свого саду, бабуся купила онукам якісь солодощі.
Терміново на допомогу відрядили з Луцька бригаду, в складі якої були лікар-інфекціоніст, реаніматолог, невролог, але на час приїзду спеціалістів маленький пацієнт уже помер. Завтра, 19 вересня, хлопчикові виповнилося б 2 роки.
У понеділок по обіді членів родини почало нудити, з'явився понос. Думали, що пройде. Але стан одного з малюків швидко погіршувався. Увечері викликали бригаду екстреної медичної допомоги. За словами Валерія Руцького, хлопчика доставили у Камінь-Каширську ЦРЛ близько 23-ї години в агонії з судомами. Допомогти йому лікарі вже не змогли. Що спричинило отруєння, медики зараз сказати не можуть, на проведення досліджень потрібен час.
"Госпіталізували й трьох інших діток. Стан їх, як і вагітних жінок, зараз не викликає тривоги. Одного маленького пацієнта, який родом з Рованців, родичі попросили забрати до Луцька в інфекційну лікарню. Інші під наглядом лікарів у Камені-Каширському, - повідомила лікар-ординатор обласної інфекційної лікарні Станіслава Сорочинська, яка була у складі бригади, що виїжджала на місце події.
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