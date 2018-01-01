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У США завели кримінал на фірму Ілона Маска

У США завели кримінал на фірму Ілона Маска
Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо компанії Tesla після заяв глави компанії Ілона Маска про можливість викупу її акцій і виведення з біржі.

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними джерел Bloomberg, минулого місяця, після повідомлення Ілона про те, що він розглядає можливість зробити компанію приватною, Tesla отримала від Міністерства юстиції запит на добровільне надання документів та співпрацю.

Як зазначається, проти компанії відкрито розслідування за підозрою в шахрайстві. Приводом для цього став твіт Маска, в якому він заявив, що розглядає можливий викуп акцій Tesla з ринку - тобто перетворення її на приватну компанію - за ціною 420 доларів. Маск відзначав, що знайшов фінансування для угоди. Через твіт акції Tesla виросли майже на 11% до 387 доларів. Пізніше Маск відмовився від своїх намірів.

У Tesla підтвердили, що до них звернулися з мін'юсту США.


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Теги: Ілон Маск, США
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