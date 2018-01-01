У США завели кримінал на фірму Ілона Маска

Ілона Маска про можливість викупу її акцій і виведення з біржі.



Про це повідомляє



За даними джерел Bloomberg, минулого місяця, після повідомлення Ілона про те, що він розглядає можливість зробити компанію приватною, Tesla отримала від Міністерства юстиції запит на добровільне надання документів та співпрацю.



Як зазначається, проти компанії відкрито розслідування за підозрою в шахрайстві. Приводом для цього став твіт Маска, в якому він заявив, що розглядає можливий викуп акцій Tesla з ринку - тобто перетворення її на приватну компанію - за ціною 420 доларів. Маск відзначав, що знайшов фінансування для угоди. Через твіт акції Tesla виросли майже на 11% до 387 доларів. Пізніше Маск відмовився від своїх намірів.



У Tesla підтвердили, що до них звернулися з мін'юсту США.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування щодо компанії Tesla після заяв глави компаніїпро можливість викупу її акцій і виведення з біржі.Про це повідомляє Укрінформ За даними джерел Bloomberg, минулого місяця, після повідомлення Ілона про те, що він розглядає можливість зробити компанію приватною, Tesla отримала від Міністерства юстиції запит на добровільне надання документів та співпрацю.Як зазначається, проти компанії відкрито розслідування за підозрою в шахрайстві. Приводом для цього став твіт Маска, в якому він заявив, що розглядає можливий викуп акцій Tesla з ринку - тобто перетворення її на приватну компанію - за ціною 420 доларів. Маск відзначав, що знайшов фінансування для угоди. Через твіт акції Tesla виросли майже на 11% до 387 доларів. Пізніше Маск відмовився від своїх намірів.У Tesla підтвердили, що до них звернулися з мін'юсту США.

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