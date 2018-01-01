Синоптики розповіли, чи буде жовтень теплим





Такий прогноз дав синоптик Леонід Горбань. Цей тиждень ще буде відносно сухий, теплим а з наступного нас чекають дощі, - пише



У жовтні серйозних морозів не передбачається, але приморозить на поверхні ґрунту - 9-10 і 15-17 числа. Практично протягом усього місяця очікуються дощі. Температура на початку буде 19-22, через тиждень опуститься до 18-21, а з 15 жовтня чекаємо похолодання і 9-12 градусів тепла.

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