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Синоптики розповіли, чи буде жовтень теплим

Синоптики розповіли, чи буде жовтень теплим
До кінця вересня в Україні очікуються дощі, а в жовтні в Україну повернеться тепло.

Такий прогноз дав синоптик Леонід Горбань. Цей тиждень ще буде відносно сухий, теплим а з наступного нас чекають дощі, - пише Обозреватель.

У жовтні серйозних морозів не передбачається, але приморозить на поверхні ґрунту - 9-10 і 15-17 числа. Практично протягом усього місяця очікуються дощі. Температура на початку буде 19-22, через тиждень опуститься до 18-21, а з 15 жовтня чекаємо похолодання і 9-12 градусів тепла.

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Теги: синоптики, погода, прогноз
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