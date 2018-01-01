Кабмін схвалив угоду щодо поїздок в Грузію за ID-картками





Про це пише



Угода передбачає, що громадяни України зможуть відвідувати Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.



Зазначимо, на сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року, яка, зокрема, звільняє громадян від оформлення довгострокових віз для перебування або проживання на строк більше 90 днів.



Очікується, що угоди про поїздки по ID-карткам призведе до зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів завдяки збільшенню числа мандрівників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про безвізові поїздки за внутрішніми паспортами у формі ID-карт.Про це пише РБК-Україна Угода передбачає, що громадяни України зможуть відвідувати Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.Зазначимо, на сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року, яка, зокрема, звільняє громадян від оформлення довгострокових віз для перебування або проживання на строк більше 90 днів.Очікується, що угоди про поїздки по ID-карткам призведе до зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів завдяки збільшенню числа мандрівників.

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