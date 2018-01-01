Влупила палкою між очі і дала копняка: волинянина віддубасила односельчанка





Його довелося госпіталізувати в травматологічне відділення, - пише



49-річний чоловік жалівся, що ровесниця-односельчанка прийшла до нього в двір серед білого дня і влупила палкою поміж очі, а коли господар упав, то стала копати бідолашного в ліву ногу.



Наразі чоловік лікується. Лікарі констатували у нього ще й перелом правої гомілки.



А правду у цій побутовій драмі, причини агресії і конфлікту з’ясовують правоохоронці.

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