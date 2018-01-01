Влупила палкою між очі і дала копняка: волинянина віддубасила односельчанка
Сьогодні, 09:03
У горохівську лікарню потрапив житель села Трубки, що в Іваничівському районі.
Його довелося госпіталізувати в травматологічне відділення, - пише Волинь-нова.
49-річний чоловік жалівся, що ровесниця-односельчанка прийшла до нього в двір серед білого дня і влупила палкою поміж очі, а коли господар упав, то стала копати бідолашного в ліву ногу.
Наразі чоловік лікується. Лікарі констатували у нього ще й перелом правої гомілки.
А правду у цій побутовій драмі, причини агресії і конфлікту з’ясовують правоохоронці.
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Його довелося госпіталізувати в травматологічне відділення, - пише Волинь-нова.
49-річний чоловік жалівся, що ровесниця-односельчанка прийшла до нього в двір серед білого дня і влупила палкою поміж очі, а коли господар упав, то стала копати бідолашного в ліву ногу.
Наразі чоловік лікується. Лікарі констатували у нього ще й перелом правої гомілки.
А правду у цій побутовій драмі, причини агресії і конфлікту з’ясовують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
наші галіцайки!
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