На Рівненщині у школі потруїлись діти





Так, з ознаками гострої кишкової інфекції з 19 по 20 вересня госпіталізовано 7 вихованців Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату та двох працівників даного закладу - вихователя та кухаря.



У всіх 9 хворих відмічаються схожі симптоми: біль в епігастральній області, нудота, блювота, пронос, температура до 40°С. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. Хворим надається відповідна медична допомога.



Спеціалістами проводиться епідрозслідування спалаху та з’ясовуються причини його виникнення.



Нагадаємо, що у ресторані «Айвенго» на Рівненщині

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