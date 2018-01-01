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На Рівненщині у школі потруїлись діти

На Рівненщині у школі потруїлись діти
На Рівненщині - чергове отруєння.

Так, з ознаками гострої кишкової інфекції з 19 по 20 вересня госпіталізовано 7 вихованців Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату та двох працівників даного закладу - вихователя та кухаря.

У всіх 9 хворих відмічаються схожі симптоми: біль в епігастральній області, нудота, блювота, пронос, температура до 40°С. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. Хворим надається відповідна медична допомога.

Спеціалістами проводиться епідрозслідування спалаху та з’ясовуються причини його виникнення.

Нагадаємо, що у ресторані «Айвенго» на Рівненщині потруїлися гості. Серед постраждалих – шестеро волинян. Прикрий випадок трапився 12 серпня.

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Теги: отруєння, Рівненщина
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