На Рівненщині у школі потруїлись діти
Сьогодні, 09:50
На Рівненщині - чергове отруєння.
Так, з ознаками гострої кишкової інфекції з 19 по 20 вересня госпіталізовано 7 вихованців Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату та двох працівників даного закладу - вихователя та кухаря.
У всіх 9 хворих відмічаються схожі симптоми: біль в епігастральній області, нудота, блювота, пронос, температура до 40°С. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. Хворим надається відповідна медична допомога.
Спеціалістами проводиться епідрозслідування спалаху та з’ясовуються причини його виникнення.
Нагадаємо, що у ресторані «Айвенго» на Рівненщині потруїлися гості. Серед постраждалих – шестеро волинян. Прикрий випадок трапився 12 серпня.
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Так, з ознаками гострої кишкової інфекції з 19 по 20 вересня госпіталізовано 7 вихованців Мізоцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату та двох працівників даного закладу - вихователя та кухаря.
У всіх 9 хворих відмічаються схожі симптоми: біль в епігастральній області, нудота, блювота, пронос, температура до 40°С. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт. Хворим надається відповідна медична допомога.
Спеціалістами проводиться епідрозслідування спалаху та з’ясовуються причини його виникнення.
Нагадаємо, що у ресторані «Айвенго» на Рівненщині потруїлися гості. Серед постраждалих – шестеро волинян. Прикрий випадок трапився 12 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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