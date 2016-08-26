Повідомили, які надбавки мають луцькі освітяни

Начальник управління освітиповідомила, які надбавки мають освітяни міста.Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.За її словами, 10 % надбавки мають всі освітяни, вчителі, які викладають у Новій українській школі – 20 %, директори шкіл – 20 %, їх заступники 20 %, вчителі спеціального закладу НРЦ – 20 %.За словами депутата, є інформація, що працівники закладів профтехосвіти мають лише 5 %.«Практично у Луцьку найвищі надбавки. Тернопільська область має 5 %, Вінниця – 10 %. Постанова передбачає до 30 %, але про які 30 % може йти мова, якщо грошей на зарплати не вистачає», - зауважила Лещенко.Натомістьнаголосила, що погано спрацювали щодо залучення державної субвенції на зарплати освітянам.«Ми на новостворений оклад дали 10 %, а не так, як в інших областях 20 % нарахували на старий оклад. Тому наші педагоги мають до 1000 гривень надбавки більше», - відзначила головна освітянка Луцька.