У Луцьку виділять 5 мільйонів на реабілітаційний центр для атовців





Зазначається, що тендер на придбання вживаних тролейбусів не відбувся. Причиною цього стала відмова потенційних учасників тендеру, брати участь у конкурсі, - інформує прес-служба Луцької міської ради.



Відтак, прийняли рішення п'ять мільйонів гривень, які були тимчасово зняті на серпневій позачерговій сесії Луцької міської ради, спрямувати на будівництво центру реабілітації учасників АТО та членів їх сімей КП “Центр первинної медичної допомоги”.



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