Ласують у Парижі та Берліні: малина з Волині «виходить» на європейський ринок

Малину із Волині у вигляді заморожених плодів та свіжого продукту інвестиційне підприємство «POLKO GROUP», яке ініціювало органічне виробництво у регіоні, експортує до низки європейських країн.Про це йшлося 21 вересня під час презентації гендиректора та співзасновника СП «POLKO GROUP»у рамках міжнародного інвестиційного бізнес-форум «Волинь-Інвест 2018».Інвестиційне підприємство, власником якого є Полковський, базується у Маневицькому районі та спеціалізується на переробці ягід малини. Окрім того, займається підтримкою дрібних виробників та особистих селянських господарств у її виробництві – дають консультації та гарантії на збут малини від «осібників».Полковський розповів, що вирішив бути інвестором на Волині ще у 1991 році, коли зрозумів, що тут є потужні перспективи для розвитку. Однак попередні президенти не сприяли закордонним інвесторам. Бурхливий розвиток в овочевій та фруктовій галузі, за його словами, відбувся за останні 5 років.Органічне виробництво підприємець почав розвивати у 2001 році, коли один із клієнтів зі США попросив, щоб чорниця мала сертифікат органічної. Відтоді фірма вивчила технологію, отримала сертифікати та займається органічними фруктами.За словами бізнесмена, в Україні найбільший відсоток органічного виробництва становлять зернові, а фрукти замають лише невеликий сегмент. Однак тонна органічної пшениці щонайменше в 6 разів дешевша, ніж малина навіть не першого класу.«Це показує, який потенціал має Волинь, де структура землі підходяща для виробництва фруктів», - мовив Полковський. Серед інших переваг регіону – оптимальні погодні умови, близькість до Європи як майданчика експорту, чимало малих сімейних господарств, які є чудовим варіантом для організації локальних кооперативів. Тому саме у нашому регіоні є перспектива розвивати органічне ягідництво.Протягом кількох років «POLKO GROUP» заготовляє органічно вирощену малину у Маневицькому районі, а два роки тому почало ще й вирощувати органічний ревінь та агрус у Рожищенському районі. Сучасна лінія для переробки має потужність на 200 тонн фруктів на добу. Нині на фірмі цілорічно працює майже 350 людей, окрім того є можливість отримання доходу для кількох тисяч селян.«Люди тут мають роботу від весни до пізньої осені, безперервно», - мовив підприємець. На виробництві активно працюють над логістикою, підтримкою місцевого населення та розробками – вигадали навіть спеціальну тару для транспортування із дуже твердим дном.За словами Полковського, за рік Європа споживає 470 тисяч тонн малини, а Україна виробляє всього близько 12 тисяч тонн. Тож цей бізнес має перспективу бути стабільно прибутковим.«Нині ми є одним із найбільших експортерів малини з України, завдяки сертифікації маємо можливість продажу на різних ринках світу… Окрім індустріального напрямку, тобто ягід для джему, заморозки, велику вагу має розвиток фреш-ринку. Тобто ягода волинська, експортована в Берлін, Варшаву та Париж», - мовив інвестор.Опісля Полковський розповів про переваги та бар’єри для роботи інвесторів роботи в Україні. Першою він назвав процедуру оформлення експорту та фітосертифікату, яка спричиняє затримку при експортуванні свіжих ягід. Також у фірми були проблеми із купівлею селекційних сортів малини у Великій Британії, адже селекціонери зауважували, що в Україні недостатньо захищають авторське право. Третьою перешкодою він назвав високі кредитні ставки державних програм з підтримки малих органічних підприємств - висока відсоткова ставка. Водночас, за словами іноземного інвестора, є позитивні сторони – відкритість населення до співпраці, впровадження закону України про органічне виробництво тощо.