На Волині призначили нових керівників місцевих прокуратур
Сьогодні, 17:15
На Волині - кадрові призначення у прокуратурі.
Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України.
Так, Корнесюка Василя Анатолійовича призначили керівником Луцької місцевої прокуратури Волинської області.
А Жирицький Роман Миколайович став керівником Маневицької місцевої прокуратури Волинської області.
Новим заступником прокурора Волинської області 21 вересня призначили Воробія Олександра Павловича.
Нагадаємо, що вчора, 20 вересня, новим заступником прокурора Волинської області призначили Володимира Хвищука.
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Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України.
Так, Корнесюка Василя Анатолійовича призначили керівником Луцької місцевої прокуратури Волинської області.
А Жирицький Роман Миколайович став керівником Маневицької місцевої прокуратури Волинської області.
Новим заступником прокурора Волинської області 21 вересня призначили Воробія Олександра Павловича.
Нагадаємо, що вчора, 20 вересня, новим заступником прокурора Волинської області призначили Володимира Хвищука.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як живуть прокурори Луцька?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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