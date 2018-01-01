На Волині призначили нових керівників місцевих прокуратур





Про це йдеться на сайті



Так, Корнесюка Василя Анатолійовича призначили керівником Луцької місцевої прокуратури Волинської області.



А Жирицький Роман Миколайович став керівником Маневицької місцевої прокуратури Волинської області.



Новим заступником прокурора Волинської області 21 вересня призначили Воробія Олександра Павловича.



Нагадаємо, що вчора, 20 вересня, новим заступником прокурора Волинської області призначили



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як живуть прокурори Луцька?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині - кадрові призначення у прокуратурі.Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України Так,призначили керівником Луцької місцевої прокуратури Волинської області.став керівником Маневицької місцевої прокуратури Волинської області.Новим заступником прокурора Волинської області 21 вересня призначилиНагадаємо, що вчора, 20 вересня, новим заступником прокурора Волинської області призначили Володимира Хвищука

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію