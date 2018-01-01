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На Волині призначили нових керівників місцевих прокуратур

На Волині призначили нових керівників місцевих прокуратур
На Волині - кадрові призначення у прокуратурі.

Про це йдеться на сайті Генпрокуратури України.

Так, Корнесюка Василя Анатолійовича призначили керівником Луцької місцевої прокуратури Волинської області.

А Жирицький Роман Миколайович став керівником Маневицької місцевої прокуратури Волинської області.

Новим заступником прокурора Волинської області 21 вересня призначили Воробія Олександра Павловича.

Нагадаємо, що вчора, 20 вересня, новим заступником прокурора Волинської області призначили Володимира Хвищука.

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Теги: прокуратура, призначення, Волинь
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