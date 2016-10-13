Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу»





Про це йдеться на офіційному



Отож, Президент нагородив медаллю «За працю та звитягу» Грицюка Миколу Івановича.



Микола Іванович – слюсар-випробувач цеху державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор».

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