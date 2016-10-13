Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу»
Сьогодні, 09:40
Волинянин отримав медаль «За працю та звитягу».
Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Отож, Президент нагородив медаллю «За працю та звитягу» Грицюка Миколу Івановича.
Микола Іванович – слюсар-випробувач цеху державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор».
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Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.
Отож, Президент нагородив медаллю «За працю та звитягу» Грицюка Миколу Івановича.
Микола Іванович – слюсар-випробувач цеху державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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