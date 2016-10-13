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Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу»

Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу»
Волинянин отримав медаль «За працю та звитягу».

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Отож, Президент нагородив медаллю «За працю та звитягу» Грицюка Миколу Івановича.

Микола Іванович – слюсар-випробувач цеху державного підприємства «Луцький ремонтний завод «Мотор».

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Теги: медаль, нагорода, Президент, волинянин, Волинь
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