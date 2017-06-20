У Луцьку «бурштинщикам», які погрожували поліцейським зброєю, дали умовне

У Луцьку двом чоловікам, які чинили опір правоохоронцям, котрі прийшли на обшук, а також погрожували їм карабіном та пістолетом, дали умовне покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 17 вересня.Так, інцидент трапився 28 вересня 2017 року близько 10:30 в одному із будинків на вулиці Огієнка. Чоловік разом із братом, який проживав у тому ж будинку, вчинив опір правоохоронцям, використовуючи при цьому вогнепальну зброю. Тоді ЗМІ повідомляли про те, що поліцейськогоУ суді правоохоронці із управління захисту економіки у Волинській області свідчили, що того дня разом із понятими прибули для проведення обшуку за місцем проживання чоловіків. Поки поняті чекали в машині, правоохоронці пішли перевірити, чи хтось проживає за вказаною адресою. Біля квартири, де мав відбутися обшук, побачили одного із братів.За словами старшого оперуповноваженого, з боку чоловіка почались неадекватні дії – він не впускав правоохоронців у квартиру, відштовхнув та закрив двері і сказав, що чекатиме адвоката. Чоловіку неодноразово показували судову ухвалу та службові посвідчення, однак чоловік натомість погрожував вчинити насильство. Згодом він із пістолетом спустився зі правоохоронцями на перший поверх.Заступник начальника УЗЕ у Волинській області, який прибув на підмогу колегам, пригадав, що на місці події побачив, що з однієї сторони біля під'їзду стояли правоохоронці, а з іншої – чоловік із пістолетом. За декілька хвилин спустився його брат із автоматом у руках, який «звів затвор і направив в їх сторону». Тоді правоохоронець прикрив двері під'їзду, щоб ніхто не постраждав, і всі відійшли від дверей.Градус напруги спав, коли до будинку прибув адвокат – він передав працівникам поліції автомат та пістолет. Після цього правоохоронці здійснили обшук - тоді повідомляли, що, станки для його обробки, комп’ютер, мобільні телефони, набої та гроші. На місці події вилучили автомат «МКМ-072» та два магазини, а також пістолет з магазином. Експертиза засвідчила, що автомат є карабіном «МКМ-072 Сб», придатним до стрільби.Цікаво, що чоловіків, які погрожували правоохоронцям, за місцем навчання характеризували позитивно, а у ході засідання вони розкаялися.Суд визнав чоловіків визнали винними у вчинені опору та погрозам працівникам правоохоронних органів, а от обвинувачення щодо взяття в заручники поліцейського не знайшло свого підтвердження. Зрештою, першому брату за сукупністю злочинів призначили 2 роки позбавлення волі, а другому, який вивів правоохоронців із під’їзду - 3 роки, адже йому ще інкримінували незаконне носіння зброї. Проте обох чоловіків звільнили від відбування покарання, якщо кожен із них протягом двох років не вчинить нового злочину. Зброю ж конфіскували в дохід держави.