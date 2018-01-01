Мешканці чотирьох луцьких вулиць сидять без гарячої води





Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що станом на сьогодні зупинена котельня на Винниченка.



Без гарячої води лишаються мешканці вулиць Кравчука, Січової, Соборності, 44, Писаревського, 9.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мешканці низки вулиць залишаються без гарячого водопостачання.Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що станом на сьогодні зупинена котельня на Винниченка.Без гарячої води лишаються мешканці вулиць Кравчука, Січової, Соборності, 44, Писаревського, 9.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію