Мешканці чотирьох луцьких вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 08:40
У Луцьку мешканці низки вулиць залишаються без гарячого водопостачання.
Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що станом на сьогодні зупинена котельня на Винниченка.
Без гарячої води лишаються мешканці вулиць Кравчука, Січової, Соборності, 44, Писаревського, 9.
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Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що станом на сьогодні зупинена котельня на Винниченка.
Без гарячої води лишаються мешканці вулиць Кравчука, Січової, Соборності, 44, Писаревського, 9.
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Коментарі 1
Ще хай позатримують зарплату то не тiльки та кательня стане
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