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Мешканці чотирьох луцьких вулиць сидять без гарячої води

Мешканці чотирьох луцьких вулиць сидять без гарячої води
У Луцьку мешканці низки вулиць залишаються без гарячого водопостачання.

Про це йшлося у вівторок, 25 вересня, під час наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що станом на сьогодні зупинена котельня на Винниченка.

Без гарячої води лишаються мешканці вулиць Кравчука, Січової, Соборності, 44, Писаревського, 9.

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Теги: гаряча вода, відключення, Луцьк
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Коментарі 1
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Ще хай позатримують зарплату то не тiльки та кательня стане
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