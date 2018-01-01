Дітлахи, рибалки та човни: волинське Полісся на фото аргентинки

В Музеї Варшави знаходиться цінна колекція світлин, які були зроблені на Поліссі в 1920-х роках. Їх авторкою є мешканка Аргентини. Сама вона народилась поблизу міста Пінська (сучасна Білорусь), у 1947 році емігрувала до Аргентини, де проживала в місті Буенос-Айрес.Юначим хобі Софії була професійна фотографія. Разом із друзями вона здійснювала далекі вояжі не лише по Пінському, а й Волинському Поліссі, яке межує з Білоруссю.На її фото можна побачити мальовничі краєвиди Поліського регіону, місцевих мешканців в повсякденних клопотах, дітей за розвагами, тобто перед нами постає яскрава картина життя тогочасних селян на Волинському Поліссі. Такого сьогодні точно вже не побачиш, хіба у найвіддаленіших селах, куди можна добратись лише бездоріжжям.