Дітлахи, рибалки та човни: волинське Полісся на фото аргентинки
Сьогодні, 13:19
В Музеї Варшави знаходиться цінна колекція світлин, які були зроблені на Поліссі в 1920-х роках. Їх авторкою є мешканка Аргентини Софія Хоментовська. Сама вона народилась поблизу міста Пінська (сучасна Білорусь), у 1947 році емігрувала до Аргентини, де проживала в місті Буенос-Айрес.
Юначим хобі Софії була професійна фотографія. Разом із друзями вона здійснювала далекі вояжі не лише по Пінському, а й Волинському Поліссі, яке межує з Білоруссю.
На її фото можна побачити мальовничі краєвиди Поліського регіону, місцевих мешканців в повсякденних клопотах, дітей за розвагами, тобто перед нами постає яскрава картина життя тогочасних селян на Волинському Поліссі. Такого сьогодні точно вже не побачиш, хіба у найвіддаленіших селах, куди можна добратись лише бездоріжжям.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Юначим хобі Софії була професійна фотографія. Разом із друзями вона здійснювала далекі вояжі не лише по Пінському, а й Волинському Поліссі, яке межує з Білоруссю.
На її фото можна побачити мальовничі краєвиди Поліського регіону, місцевих мешканців в повсякденних клопотах, дітей за розвагами, тобто перед нами постає яскрава картина життя тогочасних селян на Волинському Поліссі. Такого сьогодні точно вже не побачиш, хіба у найвіддаленіших селах, куди можна добратись лише бездоріжжям.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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