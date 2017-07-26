Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО





Як розповів 25-го вересня Олег Свідерський, під час брифінгу із журналістами, негода поламала у місті 19 дерев та підтопила декілька вулиць, та декілька вулиць були знеструмлені,- пише



“Загалом ми нарахували 19 дерев, які поламала стихія. ми проводимо всі дії для ліквідації наслідків. На дитячому парку “розчахнув” вітер вербу і дві великі гілки впали на берег. Плануємо сьогодні завершити всі ліквідаційні роботи“, – зазначив Свідерський



По декілька дерев поламані були у парках міста. Роботи розпочали проводити відразу, після закінчення негоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями Володимиром-Волинським пройшла негода, яка поламала дерева та підтоплювала вулиці. Наслідки стихії ліквідовують вже другий день.Як розповів 25-го вересня, під час брифінгу із журналістами, негода поламала у місті 19 дерев та підтопила декілька вулиць, та декілька вулиць були знеструмлені,- пише Буг “Загалом ми нарахували 19 дерев, які поламала стихія. ми проводимо всі дії для ліквідації наслідків. На дитячому парку “розчахнув” вітер вербу і дві великі гілки впали на берег. Плануємо сьогодні завершити всі ліквідаційні роботи“, – зазначив СвідерськийПо декілька дерев поламані були у парках міста. Роботи розпочали проводити відразу, після закінчення негоди.

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