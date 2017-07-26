вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО

Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Днями Володимиром-Волинським пройшла негода, яка поламала дерева та підтоплювала вулиці. Наслідки стихії ліквідовують вже другий день.

Як розповів 25-го вересня Олег Свідерський, під час брифінгу із журналістами, негода поламала у місті 19 дерев та підтопила декілька вулиць, та декілька вулиць були знеструмлені,- пише Буг.

“Загалом ми нарахували 19 дерев, які поламала стихія. ми проводимо всі дії для ліквідації наслідків. На дитячому парку “розчахнув” вітер вербу і дві великі гілки впали на берег. Плануємо сьогодні завершити всі ліквідаційні роботи“, – зазначив Свідерський

По декілька дерев поламані були у парках міста. Роботи розпочали проводити відразу, після закінчення негоди.
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: негода, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
Сьогодні, 15:45
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 15:29
Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні, 15:25
Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку
Сьогодні, 15:10
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Сьогодні, 14:49
Схожі новини
Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО Зірвані дахи, поламані дерева і підтоплені вулиці: наслідки негоди на Волині. ФОТО
24 вересень, 14:57
Розповіли, як у Володимирі боролись з наслідками негоди Розповіли, як у Володимирі боролись з наслідками негоди
26 липень, 2017, 11:16
У Володимирі продовжать суд над бійцями 51-ї бригади У Володимирі продовжать суд над бійцями 51-ї бригади
Сьогодні, 13:34
На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого На Львівщині під час негоди гілка вбила перехожого
Сьогодні, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17-річний волинянин тріумфував на змаганнях в Італії
Сьогодні, 15:45
 0
Поламані дерева і підтоплені вулиці: як у Володимирі усували наслідки негоди. ФОТО
Сьогодні, 15:29
 0
Велична Смордва на ретросвітлинах
Сьогодні, 15:25
 0
Відомо, коли завершать огородження «смертельних колій» у Луцьку
Сьогодні, 15:10
 0
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Сьогодні, 14:49
 0
Медіа
відео
1/8