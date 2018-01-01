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На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО

На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
У селі Світязь на одній із вулиць буревій вирвав дерево та повалив його на автомобіль громадян Білорусі.

Про це повідомляє Район.Шацьк.

Нагадаємо, 24 вересня, під час негоди дерево пробило стіну новобудови. Як зазначає видання, будівля – новозбудована капличка.

Мешканці сусідньої Білорусі саме поверталися зі служби у монастирі та застрягли на дорозі. Поліцейські допомогли рятувальникам ліквідувати наслідки. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Також, з власних джерел виданню стало відомо, що на нейтральній стороні між пунктами пропуску «Пулемець» та «Томашовка» буревій звалив на дорогу чималого дуба, що на деякий час припинило рух автомобілів. Наслідки вдалося ліквідувати досить швидко, і черга на пункті пропуску поволі зникла.

Від сильного пориву вітру біля відділу освіти, молоді та спорту Шацької РДА з корінням звалило яблуню. Фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала Катерина Корнелюк, працівник відділу.
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО
На Волині дерево впало на автомобіль білорусів. ФОТО

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Теги: буревій, Волинь, негода, погода
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