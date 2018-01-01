У гіпермаркеті «Там Там» – Oktoberfest*

Ще не маєте планів на ці вихідні? Гайда 28-30 вересня на Оktoberfest у гіпермаркет «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity».Дегустація смаколиків до пива, веселі конкурси та неймовірні знижки – все це протягом трьох днів з 17 до 20 години.Ці вихідні будуть дуже смачними та веселими з гіпермаркетом «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Чекаємо на Вас!