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У гіпермаркеті «Там Там» – Oktoberfest*

У гіпермаркеті «Там Там» – Oktoberfest*
Ще не маєте планів на ці вихідні? Гайда 28-30 вересня на Оktoberfest у гіпермаркет «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity».

Дегустація смаколиків до пива, веселі конкурси та неймовірні знижки – все це протягом трьох днів з 17 до 20 години.

Ці вихідні будуть дуже смачними та веселими з гіпермаркетом «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Чекаємо на Вас!

У гіпермаркеті «Там Там» – Oktoberfest*


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Теги: Там Там, Порт сіті
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