У гіпермаркеті «Там Там» – Oktoberfest*
Сьогодні, 18:47
Ще не маєте планів на ці вихідні? Гайда 28-30 вересня на Оktoberfest у гіпермаркет «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity».
Дегустація смаколиків до пива, веселі конкурси та неймовірні знижки – все це протягом трьох днів з 17 до 20 години.
Ці вихідні будуть дуже смачними та веселими з гіпермаркетом «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Чекаємо на Вас!
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Дегустація смаколиків до пива, веселі конкурси та неймовірні знижки – все це протягом трьох днів з 17 до 20 години.
Ці вихідні будуть дуже смачними та веселими з гіпермаркетом «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Чекаємо на Вас!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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