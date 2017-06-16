На кордоні з Польщею утворилися довгі черги автівок





Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України,- передає



"Сьогодні, 25 вересня, станом на 12.00 у пунктах пропуску Львівської області на українсько-польському кордоні утворились черги загалом з 400 легкових та 460 вантажних автомобілів", - повідомили у ДФС.



За даними служби, найбільші черги зібрались у пропускних пунктах "Рава-Руська – Гребенне" (150 пасажирських та 90 вантажних транспортних засобів), "Краковець-Корчова" (120 пасажирських та 210 вантажних) та "Шегині – Медика" (80 пасажирських та 160 вантажних).



Водночас, повідомляється, що у пунктах пропуску "Грушів – Будомеж" та "Смільниця – Кросценко" в чергах стоїть значно менше транспортних засобів: 30 і 20 пасажирських автомобілів відповідно.



У пункті пропуску "Угринiв – Долгобичув" черг немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через страйки польських прикордонників на українсько-польському кордоні утворилася черга в 860 автомобілів.Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України,- передає УНН "Сьогодні, 25 вересня, станом на 12.00 у пунктах пропуску Львівської області на українсько-польському кордоні утворились черги загалом з 400 легкових та 460 вантажних автомобілів", - повідомили у ДФС.За даними служби, найбільші черги зібрались у пропускних пунктах "Рава-Руська – Гребенне" (150 пасажирських та 90 вантажних транспортних засобів), "Краковець-Корчова" (120 пасажирських та 210 вантажних) та "Шегині – Медика" (80 пасажирських та 160 вантажних).Водночас, повідомляється, що у пунктах пропуску "Грушів – Будомеж" та "Смільниця – Кросценко" в чергах стоїть значно менше транспортних засобів: 30 і 20 пасажирських автомобілів відповідно.У пункті пропуску "Угринiв – Долгобичув" черг немає.

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