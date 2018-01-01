У Луцьку підвищать тарифи на опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 01:55
Лучани платитимуть більше за теплопостачання: комунальники попередили про можливість коригування тарифу.
Про це заявила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
За її словами, найближчими місяцями тариф доведеться скоригувати, оскільки зросте вартість газу.
«Очевидно, буде коригування тарифу, оскільки на себе ці витрати підприємство не візьме», - сказала вона.
На «Луцьктеплі» наразі складна ситуація. 20 мільйонів гривень досі не повернула держава за субсидії. Проте, вдвічі більшу суму боргують самі ж лучани.
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Про це заявила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
За її словами, найближчими місяцями тариф доведеться скоригувати, оскільки зросте вартість газу.
«Очевидно, буде коригування тарифу, оскільки на себе ці витрати підприємство не візьме», - сказала вона.
На «Луцьктеплі» наразі складна ситуація. 20 мільйонів гривень досі не повернула держава за субсидії. Проте, вдвічі більшу суму боргують самі ж лучани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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