У Луцьку підвищать тарифи на опалення. ВІДЕО





Про це заявила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - йдеться в



За її словами, найближчими місяцями тариф доведеться скоригувати, оскільки зросте вартість газу.



«Очевидно, буде коригування тарифу, оскільки на себе ці витрати підприємство не візьме», - сказала вона.



На «Луцьктеплі» наразі складна ситуація. 20 мільйонів гривень досі не повернула держава за субсидії. Проте, вдвічі більшу суму боргують самі ж лучани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани платитимуть більше за теплопостачання: комунальники попередили про можливість коригування тарифу.Про це заявила директор ДКП «Луцьктепло», - йдеться в сюжеті 12 каналу.За її словами, найближчими місяцями тариф доведеться скоригувати, оскільки зросте вартість газу.«Очевидно, буде коригування тарифу, оскільки на себе ці витрати підприємство не візьме», - сказала вона.На «Луцьктеплі» наразі складна ситуація. 20 мільйонів гривень досі не повернула держава за субсидії. Проте, вдвічі більшу суму

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