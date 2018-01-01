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У Луцьку підвищать тарифи на опалення. ВІДЕО

У Луцьку підвищать тарифи на опалення. ВІДЕО
Лучани платитимуть більше за теплопостачання: комунальники попередили про можливість коригування тарифу.

Про це заявила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

За її словами, найближчими місяцями тариф доведеться скоригувати, оскільки зросте вартість газу.

«Очевидно, буде коригування тарифу, оскільки на себе ці витрати підприємство не візьме», - сказала вона.

На «Луцьктеплі» наразі складна ситуація. 20 мільйонів гривень досі не повернула держава за субсидії. Проте, вдвічі більшу суму боргують самі ж лучани.


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Теги: тарифи, Луцьк
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