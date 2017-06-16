У чергах на кордоні з Польщею – 570 авто
Сьогодні, 09:28
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 26 вересня стоять 570 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00. Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 40, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –150, “Смільниця” – 40, “Шегині” – 130, “Краковець” – 90, - - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00. Республіка Польща: “Устилуг” – 20, “Угринів” – 40, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –150, “Смільниця” – 40, “Шегині” – 130, “Краковець” – 90, - - йдеться у повідомленні.
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