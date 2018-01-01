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У Києві чоловік замерз на смерть

У Києві чоловік замерз на смерть
На Лісовому масиві в Києві знайшли труп чоловіка.

Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook, бездомний чоловік помер в результаті обмороження, – передає УНІАН.

"Перша жертва холоду. Лісовий масив. Ринок "Юність". Бомж. Замерз", - йдеться у повідомленні.

При цьому учасники спільноти відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду. На місці присутня поліція та слідчо-оперативна група.
У Києві чоловік замерз на смерть

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Теги: труп, чоловік, холод, погода, Київ
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