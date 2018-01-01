У Києві чоловік замерз на смерть





Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook, бездомний чоловік помер в результаті обмороження, – передає



"Перша жертва холоду. Лісовий масив. Ринок "Юність". Бомж. Замерз", - йдеться у повідомленні.



При цьому учасники спільноти відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду. На місці присутня поліція та слідчо-оперативна група.



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