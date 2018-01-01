У Києві чоловік замерз на смерть
Сьогодні, 15:21
На Лісовому масиві в Києві знайшли труп чоловіка.
Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook, бездомний чоловік помер в результаті обмороження, – передає УНІАН.
"Перша жертва холоду. Лісовий масив. Ринок "Юність". Бомж. Замерз", - йдеться у повідомленні.
При цьому учасники спільноти відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду. На місці присутня поліція та слідчо-оперативна група.
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Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook, бездомний чоловік помер в результаті обмороження, – передає УНІАН.
"Перша жертва холоду. Лісовий масив. Ринок "Юність". Бомж. Замерз", - йдеться у повідомленні.
При цьому учасники спільноти відзначають, що поза, в якій лежить тіло, не властива для людини, що померла від холоду. На місці присутня поліція та слідчо-оперативна група.
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